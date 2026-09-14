Cuernavaca, Mor.- Un incendio en el mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca, dejó varios locales consumidos por el fuego y al menos cuatro personas atendidas por cuerpos de emergencia.

El siniestro inició pasada la media noche y fue controlado hacia las 02:00 horas, aunque su sofocación total se logró cerca de las 05:00 horas, reportó Protección Civil del estado.

Más de 200 personas arribaron al sitio. Algunas ingresaron a la zona de materias primas, donde las llamas consumían todo a su paso y alcanzaban la bóveda del mercado. Comerciantes y trabajadores tomaron cubetas para acarrear agua de algunos depósitos e intentar contener el fuego.

Incendio en mercado "Adolfo López Mateos" en Cuernavaca, Morelos. Foto: especial

Minutos después, elementos de los cuerpos de Bomberos de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec y Temixco, así como personal de Protección Civil, arribaron para iniciar las labores de combate al incendio.

Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que, con corte a las 04:50 horas, concluyeron las labores de sofocación del incendio registrado la noche del domingo al interior del Mercado Adolfo López Mateos, en Cuernavaca.

El reporte se recibió cerca de las 23:19 horas, por lo que se activó la atención correspondiente y se implementó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la respuesta en el lugar, con la participación de 16 instituciones y 120 elementos técnicos y operativos.

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Incendio en mercado "Adolfo López Mateos" en Cuernavaca, Morelos. Foto: especial

Una vez concluida esta etapa, se mantienen revisiones en el sitio para conocer las condiciones del inmueble y las afectaciones registradas; por lo que el Gobierno de Morelos informará a la población cualquier actualización relevante conforme avance este proceso, citó el Gobierno morelense.

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