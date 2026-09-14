[Publicidad]
Cuernavaca, Mor.- Un incendio en el mercado "Adolfo López Mateos" de Cuernavaca, dejó varios locales consumidos por el fuego y al menos cuatro personas atendidas por cuerpos de emergencia.
El siniestro inició pasada la media noche y fue controlado hacia las 02:00 horas, aunque su sofocación total se logró cerca de las 05:00 horas, reportó Protección Civil del estado.
Más de 200 personas arribaron al sitio. Algunas ingresaron a la zona de materias primas, donde las llamas consumían todo a su paso y alcanzaban la bóveda del mercado. Comerciantes y trabajadores tomaron cubetas para acarrear agua de algunos depósitos e intentar contener el fuego.
Minutos después, elementos de los cuerpos de Bomberos de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec y Temixco, así como personal de Protección Civil, arribaron para iniciar las labores de combate al incendio.
Protección Civil Morelos (CEPCM) informó que, con corte a las 04:50 horas, concluyeron las labores de sofocación del incendio registrado la noche del domingo al interior del Mercado Adolfo López Mateos, en Cuernavaca.
El reporte se recibió cerca de las 23:19 horas, por lo que se activó la atención correspondiente y se implementó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la respuesta en el lugar, con la participación de 16 instituciones y 120 elementos técnicos y operativos.
[Publicidad]
Una vez concluida esta etapa, se mantienen revisiones en el sitio para conocer las condiciones del inmueble y las afectaciones registradas; por lo que el Gobierno de Morelos informará a la población cualquier actualización relevante conforme avance este proceso, citó el Gobierno morelense.
Te puede interesar
Universidad de Granada condena asesinato de estudiante española en estancia en México
[Publicidad]
Sheinbaum lamenta asesinato de estudiante española en Morelos
“Queremos vivir en paz”, claman durante marcha miles de sinaloenses
Matan a estudiante española durante asalto en Morelos; fiscalía investiga el crimen como feminicidio
apr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Hayden Panettiere habría muerto de una sobredosis, tras ingerir una pastilla de oxicodona con fentanilo, aseguran
Mundo
Empresario ruso pagó isla y fuegos artificiales de la boda de Trump Jr.; desembolsó 170 mil dólares, revela ProPublica
Nación
Están totalmente reestructurados los créditos impagables del Infonavit: Romero Oropeza; cartera vencida se redujo en 2%, informa
Mundo
Wall Street cae ante las alertas por la IA; tecnológicas registran fuertes pérdidas
Fútbol
La Comisión Nacional Antimonopolio le da sacudida a La Liga MX con nueva investigación
Gil Barrera
¿Carín León falló o su equipo lo dejó solo ante la crisis en Las Vegas?
Sexualidad
¿Cómo formar una familia con mi esposo si nuestros parientes no aceptan que somos un matrimonio LGBT?
Al día
Ciclistas quedan desprotegidos por falta de confinadores en División del Norte