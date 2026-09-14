La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de la Universidad de Granada (UGR) que se encontraba de movilidad en Morelos, e informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con el consulado de España.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que “está en contacto ya Secretaria de Relaciones Exteriores de este lamentable homicidio y esta ayudando la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad a la Fiscalía de Estado de Morelos”.

“Está la Secretaría de Relaciones Exteriores en contacto con el consulado de España”, dijo.

Ayer, se reportó que Tacoronte Aguilera, originaria de Salamanca, España, fue asesinada con arma blanca, como consecuencia de un asalto en el municipio de Cuautla, Morelos, donde el gobierno federal desplegó un operativo de seguridad especial denominado "Plan Cuautla".

La joven, de aproximadamente 21 años de edad, residía en Morelos desde agosto pasado, como parte de un intercambio entre su universidad y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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