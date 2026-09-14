Las fiestas patrias están por llegar y con ellas las reuniones familiares, la comida mexicana, la música y, para muchos, los fuegos artificiales. Sin embargo, mientras el ruido forma parte de la celebración, para los perros puede convertirse en un momento de miedo y estrés.

Ayuda a tu perro a superar el miedo a la pirotecnia con estos consejos. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Las detonaciones pueden alterar su sistema nervioso y provocar ansiedad, ataques de pánico, estrés extremo, miedo y pérdida de control. En casos graves, incluso pueden presentarse complicaciones que pongan en riesgo su vida, como un infarto. Por ello, estas son algunas recomendaciones para cuidar a tu mascota durante la noche del 15 de septiembre.

¿Cómo proteger a tu perro de la pirotecnia este 15 de septiembre?

Una de las principales recomendaciones es mantener a los perros dentro de casa durante los momentos en que haya mayor cantidad de detonaciones. Lo ideal es llevarlos a una habitación tranquila, lejos de puertas y ventanas, para reducir tanto el ruido como la posibilidad de que intenten escapar.

Lee también: Día de la Independencia 2026: ¿se trabajará el próximo 15 y 16 de septiembre?; esto dice la LFT

Cerrar las cortinas también puede ayudar, pues disminuye los destellos provocados por los fuegos artificiales. Además, es importante evitar salir a pasear mientras haya pirotecnia, ya que un estruendo inesperado puede provocar que el animal se asuste, corra y termine extraviado o lastimado.

Durante este momento tampoco se recomienda dejar solo al perro. Si es posible, alguien debe permanecer en casa para acompañarlo y darle seguridad mientras pasan las detonaciones.

[Publicidad]

Cómo actuar si tu perro padece una crisis nerviosa por los cuetes. Fotos: Edwin Hernández

¿Qué hacer si mi perro tiene miedo a los fuegos artificiales?

Aunque pueda resultar difícil verlo asustado, castigarlo o regañarlo no ayudará a disminuir su temor. Si ladra, gime o busca refugio, lo recomendable es hablarle con una voz suave y tranquila, sin forzarlo a salir del lugar donde se sienta seguro.

La actitud de las personas también puede influir. Mantener la calma y actuar con normalidad puede ayudar a que el perro perciba que se encuentra en un entorno seguro.

Otra alternativa consiste en mantenerlo ocupado con juguetes, premios o algún rompecabezas que incluya comida. Estas distracciones pueden ayudar a reducir su atención sobre los estruendos.

[Publicidad]

Lee también: ¿Abren los verificentros el 15 y 16 de septiembre?

También puede colocarse música relajante o dejar encendido el televisor. El sonido constante puede ayudar a amortiguar parte del ruido exterior provocado por la pirotecnia.

¿Qué es el método Tellington TTouch para perros?

Además de estas medidas, existe una técnica conocida como Tellington TTouch, que puede utilizarse para ayudar a calmar a las mascotas cuando presentan ansiedad.

[Publicidad]

El método consiste en realizar un vendaje alrededor del cuerpo del animal. La presión debe ser ligera y el objetivo es que el perro se sienta contenido sin que el material limite sus movimientos ni su respiración.

🇲🇽🐾 Si durante las #FiestasPatrias notas que la pirotecnia afecta a tus animales de compañía, puedes hacer uso del Método #Tellington TTouch para brindarles seguridad.



Esta técnica puede ayudarles a manejar el estrés y sentirse más tranquilos ante los sonidos fuertes. ❤️‍🩹… pic.twitter.com/JxR7OFVayY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 11, 2026

¿Cómo hacer el vendaje Tellington a un perro?

Para realizar el vendaje Tellington, se necesita una venda elástica suave que no quede demasiado ajustada. Primero se coloca frente al pecho de la mascota y después se lleva por encima del lomo.

La venda debe cruzarse formando una especie de “8” alrededor del cuerpo del perrito. Posteriormente, se vuelve a cruzar por debajo del tórax y se lleva nuevamente hacia la parte superior.

[Publicidad]

Finalmente, el vendaje se puede sujetar con un nudo firme cerca de la cola. Antes de dejarlo colocado, es importante comprobar que resulte cómodo y que no dificulte el movimiento ni la respiración del animal.

También te interesará:

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre?; estos son los horarios y días de cierre en México

[Publicidad]

Richie OFarrill se pronuncia sobre Gala Montes; ofrece su apoyo y desata reacciones en redes

VIDEO: Niños sobrevivientes de Gaza dedican mural a Mark Ruffalo; agradecen el apoyo del actor a Palestina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

akv