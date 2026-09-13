Al registrar una línea telefónica, las compañías de telecomunicaciones solicitan y almacenan diversos datos personales de los usuarios. Esto les permite identificar al titular y administrar el servicio.

Sin embargo, es importante conocer qué datos se recopilan y cómo se protege dicha información, ya que forma parte de nuestra privacidad y seguridad digital.

¿Qué datos recopilan al registrar tu línea celular?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), para realizar este proceso se solicitan datos como el número de celular, nombre del titular y CURP o RFC, dependiendo de si se trata de una persona física o moral.

También es necesario presentar una identificación oficial para verificar la identidad del usuario y validar la solicitud.

Finalmente, en el registro online, el usuario debe tomarse una fotografía o "prueba de vida".

Aunque el proceso de registro en línea depende de la compañía, es posible que también se pida tomar fotos, por delante y por detrás, de la identificación, como lo puede ser tu INE.

[Publicidad]

En el registro online, las compañías telefónicas piden una prueba de vida. Foto: Unsplash

Leer también Meta inicia prueba de las "Notas de la Comunidad" en México; así funcionan

¿Cómo se protegen los datos de las líneas telefónicas?

Una de las principales dudas al registrar una línea telefónica, es qué ocurre con los datos y fotografías solicitadas a los usuarios.

Según explica la CRT, las fotografías del INE sólo se utilizan para realizar la validación correspondiente, y no se almacenan copias de ellas.

[Publicidad]

Algo similar ocurre con la prueba de vida. Si bien el usuario debe utilizar la cámara para completar esa validación, la información obtenida no se guarda sin su consentimiento.

De igual manera, la CRT explica que el registro no implica el almacenamiento de datos biométricos, como las huellas dactilares, el reconocimiento del iris u otras características físicas que puedan identificar a una persona.

Por otra parte, la información queda bajo responsabilidad de la compañía telefónica con la que tienes contratado el servicio. Tal como lo indica la comisión, los operadores son quienes recaban y protegen esos datos conforme la ley.

[Publicidad]

Las fotos de la INE en el registro de líneas telefónicas no se almacenan, según indica la CRT. Foto: Pixabay

¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?

El registro de líneas telefónicas es obligatorio en México y cada número tiene una fecha límite para completar la vinculación, conforme su último dígito.

En septiembre, le corresponde realizar la vinculación a los números con terminación 2 (con fecha límite el 15 del mes) y 3 (con fecha límite el 30).

Si el registro no se realiza dentro del plazo establecido, la compañía telefónica suspende temporalmente el servicio. Y posible recuperar la línea una vez que se complete el proceso.

[Publicidad]

Leer también UGREEN anuncia su plataforma de Inteligencia Artificial de las Cosas (AIoT)

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters