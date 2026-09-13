Como parte del 216 aniversario de la Independencia de México, el embajador Alejandro Gertz Manero encabezó el tradicional Grito de Independencia en Londres, Inglaterra.

Ante la comunidad mexicana, el extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) recordó la historia de México y a los héroes y las heroínas que dieron patria.

"Una celebración que cada año nos reúne para recordar nuestra historia, honrar nuestras raíces y reafirmar la identidad que compartimos las y los mexicanos, dentro y fuera de nuestro país", destacó la embajada mexicana.

"Desde Londres, Inglaterra celebramos con orgullo y emoción: ¡VIVA MÉXICO!", expresó la representación.

La embajada también realizó diversas actividades en el marco de las fiestas patrias que mostraron la cultura mexicana con música, gastronomía, bailes y tradiciones.

El embajador Alejandro Gertz Manero encabeza el Grito de Independencia en Londres, Inglaterra, como parte del 216 aniversario de la Independencia de México el 12 de septiembre de 2026. Foto: X @Embamexru

También te puede interesar

[Publicidad]

Dan 19 años de cárcel a 4 por posesión de huachicol en Michoacán; les decomisaron también media tonelada de cocaína

Vinculan a proceso a adolescente relacionado a "Los Ardillos"; es acusado de posesión de armas exclusivas del Ejército

Aseguran casi media tonelada de dextrosa anhidra en aduana de Manzanillo; es usada como precursor químico de drogas

[Publicidad]

El embajador Alejandro Gertz Manero encabeza el Grito de Independencia en Londres, Inglaterra, como parte del 216 aniversario de la Independencia de México el 12 de septiembre de 2026. Foto: X @Embamexru

El embajador Alejandro Gertz Manero encabeza el Grito de Independencia en Londres, Inglaterra, como parte del 216 aniversario de la Independencia de México el 12 de septiembre de 2026. Foto: X @Embamexru

em