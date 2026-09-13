El pueblo mágico de Mineral del Chico en Hidalgo es uno de los principales destinos de aventura y naturaleza en el centro de México, por lo que encontrarás muchas cabañas y varios estilos de glamping.

Entre sus montañas y bosques acaba de inaugurarse Doble 9, una propiedad con domos de lujo, restaurante y varias actividades en el bosque.

¿Cómo es el nuevo glamping de Mineral del Chico?

Doble 9 Glamping se inspira en el pasado minero de la región, por lo que su nombre hace referencia al nivel de pureza de la plata y a la novela ‘El Doble Nueve’ del escritor pachuqueño Rodolfo Benavides.

Fotos: Doble 9 Glamping

Cuenta con 5 domos geodésicos con capacidad para 2 personas cada uno, por lo que es un hospedaje pensado para escapadas en pareja.

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De estilo ‘lujoso rústico’, están equipados con cama king size, un ventanal panorámico con vistas al bosque, a las montañas y al pueblo mágico; una tina interior, baño privado, frigobar, terraza y chimenea.

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¿Qué hacer en el nuevo glamping de Mineral del Chico?

Además de convivir con la naturaleza sin perder comodidades, en Doble 9 Glamping hay zonas con fogateros para asar bombones por las noches y un espacio diseñado para proyectar películas al aire libre.

Foto: Doble 9 Glamping

Si lo que buscas es caminar y explorar los alrededores por tu cuenta, el hospedaje te da acceso a senderos que conducen a miradores, minas antiguas (como las de San Francisco o San Antonio) y a cascadas entre las montañas.

También se organizan tours al Mirador Peña del Cuervo y El Contadero (un laberinto natural de roca), paseos en vehículos 4x4, caminatas para ver el amanecer o sesiones de masajes (holísticos, relajantes y con piedras calientes).

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Foto: Doble 9 Glamping

Tiene, además, un restaurante y el wine bar Cava 33, con terraza al aire libre y un pequeño salón interior.

Como complementos, se pueden solicitar decoraciones especiales en los domos e incluso organizar pedidas de mano.

¿En qué parte de Mineral del Chico está el nuevo glamping?

Doble 9 Glamping se encuentra en una de las montañas más altas del Parque Nacional El Chico, al norte del pueblo mágico y a unos 10 minutos en auto desde el centro.

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Su ubicación permite que los huéspedes y comensales tengan panorámicas increíbles del entorno, especialmente de Mineral del Chico y las Peñas Las Monjas, un conjunto de formaciones rocosas que forman parte del Geoparque Comarca Minera.

Fotos: Doble 9 Glamping

Desde Pachuca son unos 55 minutos en auto, mientras que de la CDMX son 2 horas y media.

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Recomendación: lleva auto y llega temprano.

¿Cuánto cuesta dormir en el nuevo glamping de Mineral del Chico?

El costo por noche para 2 personas en el nuevo glamping del pueblo mágico Mineral del Chico depende del día y el paquete a elegir.

Básico: $2,900 de lunes a jueves y $3,800 de viernes a domingo. Incluye únicamente hospedaje.

Premium: $3,900 de lunes a jueves y $4,800 de viernes a domingo. Incluye fogatero con bombones, tabla de quesos y vino, tour a la Mina San Francisco y desayuno.

Las actividades van desde los $300 hasta los $1,514 por persona.

WhatsApp: (771) 779 9993.

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Sitio web: doble9glamping.com

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