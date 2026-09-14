Ecatepec, Méx.— En la comunidad de Santa María Tulpetlac, Ejidos de Santa María Tulpetlac (El Charco) y Luis Donaldo Colosio, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó 13 vialidades.

“La imagen urbana de Ecatepec se transforma con las obras de pavimentación que realiza el gobierno municipal con recursos propios y el programa Cimientos de Esperanza, debido a que las vialidades en mal estado o de terracería van quedando atrás y son reemplazadas por pavimento, lo que eleva el nivel de vida de los habitantes”, dijo la edil.

La alcaldesa presidió la inauguración de las calles Nayarit, Michoacán, Guadalajara, Chiapas y Cedro.

El próximo año se va a terminar de rehabilitar y repavimentar la avenida Recursos Hidráulicos, además de iluminar vialidades, embellecer camellones y plantar árboles y flores.

En menos de 15 días, Azucena Cisneros acudió a pavimentar 13 vialidades en diferentes comunidades.

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