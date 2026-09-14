Monterrey, Nuevo León.– Un bebé de aproximadamente un año fue encontrado solo dentro de una cabaña en la Sierra de Santiago, Nuevo León.

Policías municipales recibieron el reporte del menor en un inmueble localizado a la altura del kilómetro 3 de la carretera a Cola de Caballo, en la zona de La Cieneguilla.

De acuerdo con los primeros informes, cuando los agentes llegaron al sitio no encontraron a ninguna persona responsable del cuidado del pequeño y vecinos indicaron que el menor habría permanecido solo durante varias horas.

El bebé fue revisado por elementos de Protección Civil de Santiago, quienes posteriormente lo llevaron a la Unidad de Especialidades Médicas de Santiago (UNEME) para determinar sus condiciones de salud.

Durante la atención inicial, los policías observaron que el menor presentaba algunas escoriaciones en uno de sus brazos. La valoración médica estableció que las lesiones eran superficiales y no representaban un riesgo para su integridad.

Como parte de las primeras indagatorias, vecinos señalaron que presuntamente la madre del bebé tendría problemas relacionados con el consumo de drogas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades y será investigada junto con el resto de las circunstancias del caso.

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El DIF Municipal fue informado sobre la situación del menor, mientras que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) inició las indagatorias correspondientes para determinar quién tenía la responsabilidad de cuidarlo y establecer cómo ocurrió el abandono.

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