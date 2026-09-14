Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que la totalidad de los créditos impagables están reestructurados.

En conferencia de prensa, explicó que al inicio de la actual administración, tenían 4 millones 856 mil créditos impagables, y de éstos, 4 millones 320 mil tuvieron reducciones y 536 mil fueron liquidados.

“Hicimos una reestructuración desde el principio de esta administración, desde noviembre de 2024 iniciamos con la reestructuración, y al 31 de diciembre del año pasado, estos 4 millones 856 mil créditos impagables están totalmente reestructurados. 536 mil fueron liquidados en su totalidad, 4 millones 320 mil recibieron reducciones de los montos cobrados en exceso, pagos mensuales fijos y reducción en la tasa de interés”, detalló.

El funcionario también informó que se redujo en 2% el número de cartera vencida, con respecto al de la administración anterior.

“Nosotros recibimos en septiembre de 2024, una cartera de crédito de 2 billones 999 mil millones de pesos, de esos, 608 mil millones estaba en cartera vencida, lo que significa el 29%. ¿Cómo estamos a agosto de 2026? La cartera ya creció porque hemos colocado más créditos, hoy son dos billones 240 mil millones de pesos. ¿Qué significa? La cartera del Infonavit y la cartera vencida es inferior a la que recibimos, es de 597 mil millones de pesos, lo que significa 27%”, expuso.

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