Si hay alguien que puede convertir un cambio de cabello en toda una declaración de estilo, esa es Zendaya. La actriz se despidió de su melena larga para estrenar un corte pixie que ya comienza a perfilarse como uno de los looks de cabello más cool para el otoño 2026.

El nuevo look apareció durante la Semana de la Moda de Nueva York, donde Zendaya asistió a un evento de Prada Beauty. El corte marca un nuevo capítulo en su constante transformación capilar, después de haber experimentado con diferentes versiones del bob y el llamado bixie durante los últimos meses.

Así es el nuevo pixie de Zendaya

Lejos de ser un pixie completamente rígido o ultracorto, Zendaya lleva una versión suave, texturizada y con movimiento. Los laterales son más cortos, mientras que la parte superior conserva volumen y se trabaja con ondas y rizos ligeros que le dan una apariencia mucho más relajada.

El resultado es un corte que mezcla la estética clásica del pixie con una sensación más romántica y desenfadada. Precisamente ahí está parte de su encanto: no necesita verse perfectamente pulido para funcionar.

Zendaya apuesta por un corte pixie. Foto: Instagram @pradabeauty

Además, el cambio demuestra que el pixie puede adoptar diferentes personalidades dependiendo de cómo se peine. En el caso de Zendaya, la textura aporta volumen y hace que el corte se sienta moderno, femenino y mucho menos estructurado.

Zendaya confirma que el pixie será protagonista del otoño 2026

El cambio llega en un momento en el que los cortes cortos están recuperando protagonismo. Para esta temporada, las propuestas van desde versiones suaves y despeinadas hasta cortes más gráficos y definidos, pero el punto en común es dejar atrás la idea de que el cabello corto tiene que llevarse de una sola manera.

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Zendaya con su nuevo look. Foto: Instagram @pradabeauty

Zendaya ya había experimentado con el cabello corto este año, pasando por distintas versiones del bixie, pero ahora lleva la apuesta un paso más allá. Su nuevo pixie llega justo cuando comienza la temporada de Fashion Month y, como suele suceder con sus transformaciones, convierte un cambio de belleza en inspiración para quienes están pensando en pasar por las tijeras.

La clave de este look está en la textura: en lugar de buscar un acabado completamente liso y perfecto, el cabello conserva movimiento, volumen y cierta ligereza. Una fórmula que hace que el pixie se sienta menos radical y mucho más fácil de imaginar para el día a día.

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