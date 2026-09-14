Hace algunos días, el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, visitó a las Chivas para mirar con atención el entramiento matutino.

A las instalaciones de Verde Valle, el Káiser de Michoacán acudió en compañía del director deportivo del Tri Mayor, Duilio Davino, y del director deportivo de las Selecciones Menores Varoniles, Andrés Lillini.

La presencia de Rafa en el campamento del Rebaño sirvió para que él y su cuerpo técnico observaran a los jugadores que podrían formar parte de su proceso que está por comenzar al frente del combinado nacional.

Después de la victoria del equipo rojiblanco contra los Pumas en el estadio Akron, el Gabriel Milito compartió algunos detalles sobre la conversación que tuvo con su excompañero.

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“[Estoy] muy contento con la visita de Rafa, hacía mucho que no nos veíamos. Tenemos una relación de hace muchos años, nos conocemos por habernos enfrentado y por haber compartido equipo en aquel Barcelona; es un gran amigo del futbol y estuvimos poniéndonos un poco al día de muchas cosas, fue una charla muy general”, compartió.

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Además, el pastor del Rebaño le dedicó un mensaje al excapitán de México, previo a que dispute sus primeros partidos en las próximas semanas; Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile serán sus primeros rivales.

“Él sabe que Chivas es un club que siempre apoya a las decisiones del seleccionador, lo hemos hecho así con el señor Aguirre y lo vamos a hacer de la misma manera ahora con Rafa. La Selección tiene mucha importancia, pero no hemos hablado de posibles convocados, esa es una decisión que deberá tomar él y nosotros aceptaremos”, manifestó.

De igual forma, Gabriel Milito habló acerca del proceso que llevan dos futbolistas en específico que podrían formar parte de futuras convocatorias de Márquez Álvarez: Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

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“Hay que manejarlos con tranquilidad y que tener la humildad que tienen los grandes futbolistas y los grandes seres humanos para no confundirse. A veces no es tan fácil, pero nosotros estamos para ayudarlos y no me refiero a mí solo, sino a sus propios compañeros y al club. Si hoy están siendo observados, es por el rendimiento que están mostrando y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, sean o no sean convocados”, añadió.

Para Gabriel Milito, es sumamente importante que los dos jugadores de 19 años no pierdan el piso por el momento que atraviesan y que mantengan “esa hambre de siempre querer ir por más sin conformarse”.

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“Tienen un camino largo por delante y mucho por hacer aún. Ya saben que con nosotros juegan los que mejor están y no vamos a permitir que se confundan con todo lo que se puede llegar a hablar. En el futbol, cuando pierdes la humildad empiezas a perder todo poco a poco. Hoy están bien, [pero] si quieren seguir jugando tendrán que seguir jugando en este nivel”, expresó.

En conferencia de prensa, el timonel rojiblanco se tomó el tiempo para reconocer el nivel de Santiago Sandoval, sobre todo, después que convirtiera una doblete en la victoria sobre los Pumas.

“Es un jugador desequilibrante, con gol, tiene un potencial tremendo y está pasando un gran presente; el desafío de él es sostener este rendimiento. Estoy muy contento por él, ayuda al equipo, hace un trabajo fenomenal cuando tenemos la pelota, un trabajo estupendo cuando no tenemos la pelota, es muy voluntarioso… un jugador completo”, puntualizó el director técnico de las Chivas.