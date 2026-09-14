Una creadora de contenido identificada como Caro Carotas expuso a través de un metraje en la red social TikTok una serie de irregularidades detectadas en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la grabación se detalla que su hermana consultó su Constancia de Semanas Cotizadas mediante la aplicación oficial del instituto y descubrió que figuraba dada de alta ante un empleador desconocido bajo la razón social Itelevate Solutions S.A. de C.V., la cual está vinculada contractualmente a la plataforma DiDi México para la afiliación de repartidores y conductores.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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Tiktoker presenta pruebas con su hermana

En el metraje se observa que el registro patronal sospechoso aparece como vigente con fecha de alta del primero de agosto de 2026, y posteriormente se muestra un documento actualizado en septiembre del mismo año donde la misma entidad vuelve a darla de alta el primero de ese mes. De acuerdo con el testimonio presentado en el video, la afectada no mantiene ninguna relación laboral ni ha prestado servicios para dicha empresa o plataforma.

Tras realizar consultas informales y revisar foros en internet (como una publicación en la plataforma Reddit correspondiente a un mes atrás), se señala que otros ciudadanos han reportado exactamente la misma inconsistencia sin haber trabajado para DiDi México.

Implicaciones fiscales, administrativas y llamado a la verificación de datos

El video exhibe la preocupación de las involucradas respecto a las consecuencias tributarias que esta situación genera ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido al riesgo de que el organismo fiscal detecte una discrepancia por doble patronal o ingresos no declarados.

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Asimismo, en el material audiovisual se menciona que la afectada acudió en dos ocasiones a la subdelegación correspondiente del IMSS para reportar la anomalia; sin embargo, la única alternativa planteada por el personal administrativo de la institución fue realizar el trámite para modificar su Número de Seguridad Social (NSS).

En el metraje se argumenta que el registro ante la empresa figuraba con un Salario Base de Cotización diario de 315.04 pesos (equivalente al salario mínimo). Además del riesgo de suplantación de identidad para usuarios y trabajadores repartidores, las creadoras del video hacen un llamado a la comunidad para ingresar a la plataforma digital o aplicación móvil del Seguro Social con el fin de verificar personalmente su historial patronal, corroborar que los datos registrados coincidan con sus empleadores reales y denunciar cualquier anomalía en las cuotas patronales o en el registro de salarios ante las autoridades competentes.

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