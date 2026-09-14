Pachuca. - La activista Pamela Álvarez, de la organización Por la Inclusión y Derechos Humanos, denunció que poco antes de que iniciara el Mundial, personas en situación de calle de los municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma fueron retiradas y trasladadas a otros municipios e incluso a otros estados, sin que al momento se conozca su paradero.

La defensora de derechos humanos destacó que, de una estadística que tenía de mil 800 personas, la cifra bajó a menos de mil. Explicó que esto se debe, en parte, a que 300 casos, de 2021 a la fecha, fueron reintegrados a sus hogares a través de esta organización, mientras que el resto fue trasladado de manera arbitraria a otras demarcaciones.

Acusó que se desconoce quién realizó esta acción, debido a que la denuncia que han hecho los afectados es que un grupo de personas vestidas de civil llegó a las calles para hacer una “limpia”. Trasladaron a muchos de ellos en una camioneta y se los llevaron.

Precisó que, hasta donde han investigado, muchos fueron llevados a lugares como San Agustín Tlaxiaca y Tulancingo, así como a otras entidades, entre ellas Ciudad de México y Puebla. Sin embargo, no se conoce la totalidad de los lugares a donde fueron reubicados.

Dijo que, tras estos hechos, sólo ha podido contactar a tres personas que fueron removidas y quienes han dado su testimonio. Esta situación también fue dada a conocer por una religiosa de la Basílica de La Villita, en Pachuca.

La activista consideró preocupante que haya existido una acción organizada para retirar a esta población y que no exista información sobre quién la realizó, bajo qué facultades y dónde se encuentran las personas trasladadas.

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Pamela Álvarez destacó que la falta de recursos económicos ha impedido que puedan trasladarse a los sitios donde presuntamente fueron llevadas estas personas. Sin embargo, dijo que se mantienen atentos a los movimientos que puedan registrarse en las calles.

Destacó que tampoco conocen si esta acción fue institucional o producto de la intervención de terceras personas. Ante ello, señaló que es necesaria una investigación oficial para conocer qué ocurrió en realidad con la población que vive en las calles de estas ciudades.

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