Chivas es el actual líder del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de haber goleado 3-0 a los Pumas en el Estadio Akron y por el descalabro que sufrió el América frente a Cruz Azul.

El buen momento de los rojiblancos llena de orgullo a Amaury Vergara, presidente y dueño del equipo, quien así lo expresó durante un evento en la casa del Rebaño, donde se reveló una placa por ser sede del Mundial 2026.

"Muy orgulloso de ser tapatío, muy contento de ser chiva hoy en la mañana, por supuesto. Y toda la semana hasta el Clásico, vamos a ver qué sucede. De todo corazón, gracias a todos los que están en este panel para revelar la placa de la Copa del Mundo", manifestó.

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Zapopan, Jalisco, 13 de septiembre de 2026. , durante el partido correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Hugo Ramirez

Para la siguiente fecha del calendario, el Guadalajara visita el Estadio Azteca para medirse a las Águilas en una edición más del Clásico Nacional, donde Gabriel Milito y sus dirigidos buscarán vencer a otro contendiente al título.

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Amaury no dudó en lanzar un breve, pero contundente mensaje previo a este importante duelo ante uno de sus más grandes enemigos.

"Muy contento del equipo, muy orgulloso. Y, por supuesto, también muy ilusionado con la cantera y los jóvenes que están haciendo un gran papel. Ayer, como aficionado de Chivas, vivimos un gran partido. Se viene un partido importante el fin de semana. Lo vamos a jugar como lo tenemos que jugar. Listos, estamos preparados para el Clásico".