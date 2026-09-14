Luego de varios años lejos de los banquillos de la Liga MX, Juan Reynoso está de regreso en un escenario que conoce a la perfección. El entrenador peruano vuelve al futbol mexicano con la misión de darle un nuevo rumbo a Necaxa, una institución que busca reencontrarse con la regularidad y mantenerse en la pelea por los puestos de protagonismo en el Apertura 2026.

La llegada del estratega sudamericano representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento del medio. Reynoso dejó una huella importante durante su paso por México, especialmente al conducir a Cruz Azul a la obtención de un histórico campeonato de liga, además de los trabajos realizados con Puebla, donde también mostró capacidad para potenciar planteles y competir ante rivales de mayor presupuesto.

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Para el técnico peruano, el reto tiene un significado especial. Además de regresar a un país en el que construyó gran parte de su carrera como entrenador, volverá a una institución con la que tiene un vínculo emocional, ya que defendió los colores de Necaxa durante su etapa como futbolista.

La directiva de los Rayos confía en que Reynoso pueda aportar estabilidad y personalidad a un equipo que atraviesa una etapa de renovación. Desde su llegada, el estratega comenzó a trabajar con el plantel, estableciendo sus primeras ideas de juego y buscando transmitir la intensidad y disciplina que han caracterizado.

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El debut de Juan Reynoso en esta nueva etapa no tardará en llegar. Su primer desafío al frente de Necaxa será en la Jornada 9 ante Atlético de San Luis.