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Da lo mismo si es en el certamen local o en alguno internacional, Julián Quiñones es el hombre gol del Al-Qadisiya.
El delantero mexicano abrió el marcador en la victoria de su equipo (2-1) sobre el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, en la primera jornada de la Liga de Campeones en Asia.
Como ya es una costumbre en el equipo de Arabia Saudita, el delantero mexicano fue titular y se consolidó como el futbolista más peligroso, durante el estreno en el certamen continental.
Antes de abrir el marcador, el autor de cuatro goles en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 ya había generado peligro en el arco visitante.
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Pero todo cambió al 57’. Bonsu Baah escapó por la banda izquierda y puso el balón dentro del área del Al-Wasl, donde Quiñones se elevó más que dos defensas rivales para conectar el esférico y enviarlo al fondo de la portería, para desatar el delirio de la multitud reunida en el estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.
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Fue la anotación que destrabó un encuentro en el que el conjunto emiratí aspiraba a salirse con la suya, que era sumar una unidad en condición de visitante.
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Cuarto tanto de Quiñones en la presente temporada y primero a nivel internacional, suficiente para encaminar a su equipo al triunfo, el cual fue oficializado gracias a la anotación de Mateo Retegui (61’).
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Es por eso que la multitud se entregó al mexicano cuando fue sustituido, a ocho minutos del final.
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