El creador de contenido Adriano Zendejas, mejor conocido como "maestro shifu" documentó en tiempo real la erupción de un volcán mientras realizaba un trayecto de ascenso hacia la cima.

La trasmisión en vivo captó el instante exacto en que la estructura volcánica expulsó material incandescente y columnas de humo, un acontecimiento que sorprendió tanto al senderista como a las personas que seguían la emisión digital en ese momento.

Foto: Captura de pantalla en X.

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Detalles de la expedición y el registro de la erupción volcánica

De acuerdo con lo observado en el video difundido en redes sociales, la caminata trascurría de manera habitual por el volcán Acatenango (una cumbre inactiva utilizada habitualmente para el senderismo y la observación volcánica) cuando el volcán de fuego (ubicado a corta distancia) registro la explosión.

La grabación registró la reacción inmediata ante el evento natural, el cual ocurrió a corta distancia de la ruta por donde avanzaba el grupo de excursionistas.

De igual forma, en el video se puede distinguir como la actividad del volcán generó una columna de ceniza y material piroclástico visible desde el flanco por el que ascendía el creador de contenido.

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El video ya cuenta con más de 1.6 millones de reproducciones y cientos de comentarios y reacciones en X.

El impactante momento en que el streamer mexicano Adriano Zendejas capta en directo desde la cumbre la erupción de un volcán en Guatemala. 🌋 pic.twitter.com/HLoRVFqQya — Terreno Viral (@terrenoviral) September 13, 2026

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Características del Volcán de Fuego y origen de su actividad

El volcán de Fuego, situado en territorio guatemalteco, se consolida como uno de los volcanes más activos de América Central. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, vulcanología Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), su actividad ininterrumpida responde a su ubicación geográfica dentro del cinturón de fuego del pacífico, donde la interacción y subducción entre la placa tectónica de Cocos y la placa del Caribe genera magma de forma continua hacia la superficie.

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Asimismo, los estudios geológicos señalan que este volcán mantiene una cámara magmática con un conductor abierto, lo que facilita la liberación constante de gases, cenizas y fragmentos piroclásticos mediante erupciones de tipo estromboliano.

Durante la trasmisión en vivo del creador mexicano se apreció la fuerza de la naturaleza sin que se reportaran incidentes o personas lesionadas en la ruta de senderismo, quedando el metraje como un registro audiovisual de la dinámica eruptiva de la región.

Ríos de lava fluyen del cráter del Volcán de Fuego, visto desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. Foto: AP

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