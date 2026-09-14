Las autoridades del estado de Morelos investigan como un posible feminicidio el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba una estancia de movilidad académica.

Alumnos y directivos de la UAEM se pronuncian por el feminicidio de la alumna Claudia Tacoronte, proveniente de España. Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL

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¿Qué le paso a Claudia?

El acontecimiento ocurrió el pasado sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, en medio de un supuesto robo con arma blanca. Tacoronte Aguilera, originaria de la isla de Gran Canaria y alumna de Educación Infantil en la Universidad de Granada (UGR), había arribado a territorio mexicano apenas un mes atrás para incorporarse a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con el informe de la Casa de la Cultura de Cuautla y del Instituto Tlahuilli (organizador de una feria de plantas medicinales en el recinto), el ataque ocurrió en las inmediaciones del inmueble prestado para el alojamiento de los participantes. Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó los protocolos correspondientes.

Según declaraciones del fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación necesarias. Por su parte, la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia, confirmó el compromiso de las dependencias estatales para dar con el responsable del delito.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compañeros y directivos se pronuncian por el feminicidio de la alumna Claudia Tacoronte, proveniente de España. Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL

Mensaje en redes sociales y muestras de solidaridad internacional

La indignación por el fallecimiento se extendió rápidamente a las plataformas digitales, donde usuarios y compañeros académicos localizaron el perfil personal de la víctima.

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La última publicación realizada por la estudiante se difundió el pasado 31 de agosto, consistente en una secuencia de fotografías y metrajes grabados durante una estancia en la isla de Fuerteventura (territorio perteneciente al archipiélago de las Islas Canarias, España). El contenido visual fue acompañado por el mensaje: "Fuerteventura el año pasao con laas amores de mi vidaaaa".

Foto: Captura de pantalla en Instagram.

Dicha publicación registró cientos de interacciones con mensajes de condolencias dirigidos a la familia y exigencias de justicia por parte de miembros de la comunidad estudiantil de la UAEM. Asimismo, instituciones del país de origen de la joven expresaron su consternación.

De acuerdo con un comunicado emitido por el ayuntamiento de Santa Brígida (su ciudad natal en Gran Canaria), la pérdida de una vida vinculada a proyectos de formación causa un profundo dolor institucional, sumándose al reclamo de un esclarecimiento exhaustivo y con perspectiva de género.

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