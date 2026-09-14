La administración capitalina alista la apertura de un nuevo Centro de Cuidado Animal, el cual tendrá capacidad para resguardar 600 perritos, y será inaugurado el próximo jueves 17 de septiembre, adelantó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano.

Este espacio, que estará ubicado en avenida Aeropuerto, en la alcaldía Venustiano Carranza, contará con 27 espacios, 20 de ellos que serán módulos de estancia canina.

“(Es) un espacio que, en promedio, tiene cinco hectáreas; 50 mil metros cuadrados, que fueron destinados para la construcción del albergue, así como 6 mil 400 metros cuadrados construidos, de los cuales nos permitió construir 27 espacios nuevos, para el bienestar animal, de los que destaco: 20 de ellos son módulos de estancia canina, que permitirá que ahí se resguarden nuestros animalitos”, indicó.

El Centro de Cuidado Animal contará también con un módulo de médico canino; servicios veterinarios, un centro de voluntariado y otros espacios complementarios como áreas recreativas y de convivencia, para que los animalitos puedan salir al aire libre.

“Tendrá servicios de compostaje y tendrá también una planta de tratamiento, que permita que las diversas aguas se puedan reutilizar”, indicó, al mostrar renders del espacio.

Venustiano Carranza tendrá albergue para 600 perros. Foto: Especial.

Habrá utopía canina

En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que en el mismo predio se cuenta con cuatro hectáreas adicionales donde se prevé construir la “Utopía de Bienestar Canino”, la cual contará con espacios de recreación para que la población pueda llevar a sus perros, tales como espacios acuáticos, laberintos y donde podrán jugar con pelotas.

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“Aquí mismo, donde construimos el albergue, hay cuatro hectáreas aproximadamente, adicionales, que nos podrá permitir llevar a cabo la construcción de la Utopía de Bienestar Canino: un espacio donde las familias podrán llevar a sus mascotas, a sus perritos, a poder recrearse”, señaló.

En enero pasado, tras el rescate de más de 800 perros del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la construcción de un nuevo albergue por parte de las autoridades capitalinas.

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