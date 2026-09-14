La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), informó que, como parte del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los nuevos trámites en materia de impacto ambiental se gestionarán en la Ventanilla Electrónica Ambiental (VEA).

A través de un comunicado, afirmó que el uso de tecnologías reducirá la interacción personal y, a su vez, eliminará posibles actos de discrecionalidad y prácticas administrativas inadecuadas.

En ese sentido, explicó que los entre los trámites incluidos en la VEA se encuentran:

Informe preventivo: recepción, evaluación y resolución.

Manifestación de impacto ambiental particular, con o sin actividad altamente riesgosa.

Manifestación de impacto ambiental regional, con o sin actividad altamente riesgosa.

Renuncia a una autorización de impacto ambiental, cuando no hayan comenzado las obras o actividades.

Solicitud de exención o de no requerimiento de autorización de impacto ambiental.

Modificaciones a proyectos autorizados: cambios en obras, actividades, plazos o términos establecidos.

Cambio de titular de una autorización de impacto ambiental.

Detalló que en el Portal Único Ciudadano de Trámites y Servicios podrán revisarse los procesos a través de la VEA, que estará disponible las 24 horas, los 365 días del año a través de la página de Internet https://servicios.semarnat.gob.mx/vea-ciudadanos.

Puntualizó que, excepcionalmente y durante un periodo de transición de 90 días, los trámites podrán ingresarse en modalidad presencial en los Espacios de Contacto Ciudadano de la Semarnat, siempre que la persona promovente acredite la imposibilidad de ingresar el trámite en la VEA con una notificación emitida desde la cuenta oficial de soporte contacto.vea@semarnat.gob.mx.

Además, enfatizó que los trámites ingresados con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo se resolverán de conformidad con el modelo de atención administrativo tradicional.

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