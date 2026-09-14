La noche más importante para la televisión estadounidense reunió a sus grandes más granes estrellas en el Peacock Theatre de Los Ángeles, donde se llevó a cabo la 78 entrega de los Premios Emmy.

La ceremonia estuvo llena de sorpresas, desde la aparición de Taylor Swift hasta el triunfo de "The Pitt", por segundo año consecutivo, como el mejor drama.

Sin embargo, la gran ganadora de la noche fue la serie "Widow's Bave", que se llevó seis estatuillas entre las que destacaron mejor serie de comedia, mejor actor principal para Mattew Rhys y Kate O'Flynn como mejor actriz de reparto.

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Sin embargo, quien se robó los reflectores, y los elogios en redes sociales, fue la conductora Mariska Hargitay. Y es que la protagonista de "La ley y el orden", no solo deslumbró durante su paso por la alfombra azul, también sorprendió con su ingenio, talento y un sketch al puro estilo de la serie policíaca junto a Swift.

Zendaya, por su parte, perdió la categoría de mejor actriz de drama frente a Rhea Seehorn; aunque sorprendió al asistir al evento junto a su esposo Tom Holland.

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Esta es la lista de ganadores: