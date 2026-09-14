Chilpancingo.- José Ángel López, de 37 años de edad, fue detenido la tarde del viernes por policías municipales cuando cruzaba en su vehículo el municipio de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero.

José Ángel iba a acompañado de familiares, en un retén le hicieron el alto, lo bajaron y se lo llevaron en la patrulla 005 de la Policía Municipal de Coyuca de Benítez. Eran las 4 de la tarde. A los demás los obligaron a retirarse. Los familiares no pudieron comunicarse. Dos días después, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez, fue hallado el cadáver de José Ángel.

Tenía varios balazos y señas de tortura. Los familiares denunciaron que los policías municipales nunca llevaron a José Ángel a la comandancia ni tampoco lo presentaron ante el Ministerio Público. Lo buscaron en Coyuca de Benítez pero nunca lo localizaron.

Lo volvieron a hallar muerto sobre la carretera.

Los familiares exigieron que la Fiscalía General del Estado investigue a los policías municipales que se llevaron a José Ángel por el delito de desaparición forzada y homicidio calificado.

Asesinan a creador de contenido Emerson Rey

La tarde de este lunes, fue asesinado el creador de contenido, Emerson Rey y su papá en la comunidad de Tenexpa, en el municipio de Tecpan, en la Costa Grande.

[Publicidad]

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 4 de la tarde, el creador de contenido y su padre fueron atacados a balazos, cuando estaban fuera de su domicilio.

Emerson Rey administraba una página de Facebook donde difundía contenido cultural, deportivo y turístico del municipio.

Te puede interesar

[Publicidad]

Explosión en planta de sal en Jáltipan, Veracruz, deja tres muertos; investigan origen del siniestro

Tras análisis, Escuinapa, Sinaloa retoma festejo del Grito de Independencia; mantendrá acto cívico y verbena familiar

Fiscal de Nayarit reconoce infiltración del crimen organizado en policías del estado; hay investigaciones en 20 municipios

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm