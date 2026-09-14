Culiacán, Sin. - El ayuntamiento de Escuinapa acordó de último momento de que la celebración del Grito de Independencia se llevara a cabo en un formato estrictamente republicano y protocolario, acompañado con una verbena popular en un ambiente familiar y de orden cívico.

A través de las redes sociales, emitió un comunicado en el que se hace mención que en estrecha coordinación con las corporaciones de seguridad y de auxilio de los tres órdenes de gobierno, se desplegara un operativo preventivo para garantizar el acto cívico y dar tranquilidad a las familias que acudan a la cabecera municipal.

Se hizo notar que con la realización de la verbena popular se busca respaldar de manera solidaria la economía de las familias y comerciantes locales que dependen del dinamismo de estas fechas patrias, fomentando el espacio seguro.

Las autoridades municipales de Escuinapa invitan a la ciudadanía a vivir las tradiciones patrias con responsabilidad, respeto y orgullo cívico.

Por la mañana, el presidente municipal, Víctor Diaz Simental anunció que, a causa de la serie de eventos de violencia, entre ellos el reciente asesinato de una joven madre, se cancelaba los festejos públicos de la noche del grito de independencia.

Señaló que el ánimo entre la población no es de festejos, sobre todo con el homicidio de una joven madre de nombre Sara “N”, de 30 años de edad, cuando retornaba a su hogar en la cabecera municipal.

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Dio a conocer que se va a cumplir con el evento oficial la noche del 15 de septiembre en el Palacio Municipal y se evalúa las condiciones que prevalece para instalar una verbena popular, lo cual aún no se decide

Víctor Diaz externó que la población esta inquieta y sin ánimo de fiestas ante la cadena de sucesos de violencia que se han registrado en este municipio, en donde en lo que va de este mes, cinco personas del sexo femenino han sido privadas de la vida en forma violenta.

Recordó que, en acuerdo con autoridades de seguridad, educativas y padres de familia, el ayuntamiento de Escuinapa determinó cancelar los desfiles cívico escolar, previstos a celebrarse este lunes 14 y miércoles 16 de este mes, a fin de garantizar la tranquilidad y + Subrayó que en bienestar de las familias y la niñez de este municipio del sur de Sinaloa están por encima de cualquier acto público, por lo que agradecen la solidaridad y respaldo de la sociedad ante esta resolución conjunta.

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