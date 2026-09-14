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Mérida, Yucatán. - Raúl Santiago Carpy Hernández, de 17 años, permanece desaparecido en Mérida luego de que salió de su domicilio ayer para entregar un Xbox y no regresó a casa.
De acuerdo con la información difundida para solicitar apoyo en su localización, el adolescente fue visto por última vez en el área de Sodzil Norte, en Mérida, cerca de su domicilio.
Desde entonces se desconoce su paradero.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) activó la Alerta Amber para agilizar las labores de búsqueda y localización del menor de edad.
Raúl Santiago mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 55 kilogramos, tiene cabello ondulado castaño oscuro y ojos color café claro.
Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo color perla con detalles negros, pantalón de mezclilla blanco o azul claro, tenis blancos y un suéter negro.
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También llevaba dos mochilas, una de color azul y otra negra.
Como señas particulares, presenta una verruga del lado derecho de la nariz y camina encorvado.
La activación de la Alerta Amber busca facilitar la difusión de sus características y obtener información que permita establecer su ubicación.
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Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información, que pueda contribuir a localizar a Raúl Santiago, la proporcione a la Fiscalía General del Estado.
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