Cuernavaca, Mor. - Por segunda ocasión en lo que va de septiembre, el sistema de alertamiento sísmico instalado en Palacio de Gobierno de Morelos se activó sin el registro de un movimiento telúrico a nivel nacional, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil analiza la posibilidad de sustituir a la empresa proveedora.

La alerta se activó alrededor de las 11:57 horas de este lunes, lo que provocó el desalojo de aproximadamente 400 trabajadores, quienes salieron del inmueble en menos de tres minutos y se concentraron en la explanada de Plaza de Armas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, confirmó que el Servicio Sismológico Nacional no reportó ningún sismo que justificara la activación.

“Estamos revisando porque no tenemos el dato y el Sismológico Nacional no reporta que haya algún movimiento a nivel nacional”, señaló.

Explicó que el sistema se revisó desde la semana pasada, luego de que se activó el pasado 4 de septiembre, y aseguró que, tras la revisión, aparentemente el equipo se encontraba funcionando correctamente, por lo que ahora se investiga si existe otro factor que provoque las activaciones.

De acuerdo con González Carretes la falla podría estar relacionada con una situación particular de la zona, ya que otros reportes señalan que existen otros dos puntos cercanos donde también se han presentado activaciones.

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Ante la reincidencia, Protección Civil también revisará el funcionamiento del sistema directamente con la empresa encargada de suministrarlo.

El coordinador estatal advirtió que, pese a que el equipo ha recibido el mantenimiento correspondiente, son dos las ocasiones en que se activa sin que exista un sismo reportado, por lo que no descartó que se determine cambiar de proveedor.

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