Morena designó a Carlos Torres Piña como el nuevo coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Michoacán, quien reconoció públicamente el acompañamiento y apoyo de sus compañeros aspirantes, como el profesor Raúl Morón, quien compitió por segunda vez en las encuestas.

En la designación, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, destacó que Torres Piña ganó en las encuestas que aplicó el partido y las encuestadoras espejo; por su parte, Arturo Escobar, representante del PVEM, señaló que el proceso fue “100% democrático”.

Torres Piña advirtió, en su mensaje, que hará equipo con todos los grupos políticos que participaron en las asambleas estatales y “no dejará ningún talento fuera”. Agradeció públicamente el acompañamiento de Raúl Morón, quien hace seis años fue el candidato por Morena.

Carlos Torres Piña pidió licencia como fiscal de Michoacán para competir en la interna de Morena rumbo a la elección de 2027. Foto: X @CarlosTorres4T

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