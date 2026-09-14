Cruz Azul vive una carrera contra el tiempo antes de la Campeones Cup. La Máquina aún busca la forma de viajar a Miami después de que el vuelo chárter que trasladaría al primer equipo sufrió un retraso este lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El conjunto cementero tenía previsto despegar este lunes y llegar a Florida por la tarde para comenzar su concentración de cara al duelo ante el Inter Miami de Lionel Messi. Sin embargo, el plantel pasó alrededor de cinco horas en el AIFA sin poder salir de México.

El problema se originó por cuestiones de peso y balance del avión. Para obtener la autorización de las autoridades aeronáuticas, Cruz Azul tenía que retirar parte de la utilería e incluso reducir el número de pasajeros de la delegación, por lo que el vuelo no pudo concretarse.

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Ante el retraso, el equipo tiene previsto permanecer en un hotel cercano al AIFA mientras el club encuentra una alternativa. La intención todavía es salir este lunes rumbo a Miami, aunque la otra posibilidad apunta a realizar el traslado durante el martes en la mañana.

Parte del staff y algunos integrantes de la directiva sí viajaron este lunes a Estados Unidos. El club, por su parte, trata de resolver la situación del primer equipo en medio de las estrictas políticas que existen para la operación de vuelos chárter hacia territorio estadounidense.

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El retraso llega en un momento complicado para La Máquina. Cruz Azul disputó el sábado el Clásico Joven ante América, un duelo que los llevó al límite en el desgaste y ahora tiene pocos días para recuperarse antes de enfrentar al Inter Miami por un nuevo título.

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La posibilidad de viajar hasta el martes reduciría todavía más el margen de trabajo para Joel Huiqui y su cuerpo técnico. El equipo tendría poco tiempo para descansar, adaptarse al traslado y preparar el duelo ante Lionel Messi y compañía antes de saltar a la cancha.

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La Campeones Cup se disputará el miércoles 16 de septiembre y Cruz Azul ya tiene todo listo para pelear por el trofeo, salvo el detalle de llegar a Miami. Por ahora, la prioridad de la directiva es conseguir un vuelo lo más rápido posible y evitar mayores complicaciones antes de la final.