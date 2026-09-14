Pachuca. - Estudiantes de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal “El Mexe”, ubicada en Francisco I. Madero, Hidalgo, mantuvieron una reunión con el encargado de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Hasbun, quien les informó sobre los avances de la carpeta de investigación por el asesinato de uno de sus compañeros.

El fin de semana, durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Pachuca, los normalistas se manifestaron en el evento, donde exigieron el cumplimiento de su pliego petitorio para recuperar la totalidad de las hectáreas con las que contaba este plantel, la reapertura total de la escuela, así como conocer los avances en la investigación por el asesinato de uno de los normalistas.

Luego de estos hechos, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Hidalgo, Luciano Cornejo, se comprometió a mantener mesas de trabajo con los estudiantes. Derivado de ello, este día el encargado de la Procuraduría General de Justicia, Francisco Hasbun, sostuvo una reunión con los normalistas.

Con ellos acudió un familiar de la víctima, con personalidad jurídica, y a petición de éste se le dieron a conocer de manera privada los avances de la carpeta de investigación. Los estudiantes destacaron que existen datos que no pueden darse a conocer debido a la secrecía del caso.

De acuerdo con los estudiantes, existe un seguimiento completo y las indagatorias se realizan bajo la línea de homicidio. Dijeron que darán acompañamiento a la familia de su compañero y mantendrán sus protestas si no existen consecuencias contra los responsables de este crimen.

El joven estudiante fue localizado en terrenos de cultivo cercanos a la escuela y, hasta el momento, dijeron, se desconocen los motivos del homicidio. Serán las autoridades involucradas en la investigación las encargadas de dar a conocer lo sucedido.

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Los normalistas advirtieron que debe existir una respuesta a su pliego petitorio y aseguraron que mantendrán sus demandas hasta obtener una solución.

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