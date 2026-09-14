Tras el asesinato de Claudia Tacoronte, ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Gabinete de Seguridad informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, realiza trabajos de investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables, en coordinación con la Fiscalía de Morelos.

Indicó que las autoridades estatales y las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen comunicación permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia. La muerte de Claudia no quedará impune”, resaltó el Gabinete de Seguridad.

La Secretaría de las Mujeres reacciona

La Secretaría de las Mujeres llamó a las autoridades a actuar con perspectiva de género y garantizar el acceso a una justicia integral ante el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años, ocurrido en Morelos.

En un comunicado , la dependencia lamentó el crimen y expresó sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y comunidad universitaria de la joven.

“Ante estos hechos, es indispensable que las autoridades actúen con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos de las víctimas y sus familias, a fin de garantizar el acceso a una justicia integral”, señaló

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La secretaría informó que la Fiscalía General del Estado de Morelos encabeza las diligencias del caso, con la colaboración de las autoridades correspondientes del gobierno federal, como lo señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Indicó que la vida y la seguridad de las mujeres son una prioridad y subraya que la erradicación de las violencias requiere coordinación institucional.

“Reiteramos que la vida y la seguridad de las mujeres son una prioridad y que la erradicación de todas las violencias requiere la actuación coordinada de las instituciones del Estado”, expresó.

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