La alcaldía Cuauhtémoc alista un operativo para las celebraciones del 15 de septiembre, que se llevarán a cabo a partir de las 18:50 horas en la explanada de la demarcación y contarán con la participación musical de Los Chicos N5, Matute y Luis Ángel “El Flaco”.

En una tarjeta informativa, la alcaldía detalló que el programa artístico iniciará con la presentación de Los Chicos N5, seguida por Matute. Posteriormente se realizará la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia y el cierre estará a cargo de Luis Ángel “El Flaco”, cuya actuación está programada para las 23:30 horas.

Alcaldía Cuauhtémoc prepara festejos del 15 de septiembre. Foto: Especial.

Con motivo de los festejos, la demarcación informó que se implementarán diversos cierres viales para facilitar la movilidad peatonal y garantizar la seguridad de los asistentes.

Los cortes se realizarán en los cruces de

México-Tenochtitlan y Buenavista

Héroes Ferrocarrileros y Jesús García

Mina y Aldama

Luis Donaldo Colosio y Aldama

Jesús García y Luis Donaldo Colosio

Orozco y Berra y Aldama

Orozco y Berra y Jesús García

Alcaldía Cuauhtémoc prepara festejos del 15 de septiembre. Foto: Especial.

Ante estas afectaciones, la alcaldía recomendó a quienes circulen por la zona tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Asimismo, informó que para mantener condiciones de seguridad no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, armas de fuego, objetos punzocortantes, cohetes, hebillas de cinturón, alimentos, termos, aerosoles, pinturas, cascos, selfie sticks, palos de bandera ni paraguas.

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