Mañana 15 de septiembre comenzarán las obras de demolición en los cuatro inmuebles afectados por una explosión en la colonia Minas de Cristo, explicó el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

“Sí hay un plan, esto se va a ir ejecutando y comenzaremos con el lote nueve que es justamente la esquina y el lote ocho que es la estructura que colapsa con la explosión”, explicó en entrevista para EL UNIVERSAL.

Agregó que se terminará de ver el dictamen para ejecutar las obras de demolición en los predios con los números 7 y 11. Sin embargo, hoy les permitirán a los habitantes -en compañía de elementos de Protección Civil- entrar a sus casas para sacar elementos esenciales como documentos y dinero.

“Esto es muy importante porque en otros predios tenemos papeles que son claves para ellos en el día a día”, subrayó López Casarín a una calle de la zona cero donde ocurrió la tragedia que dejó a dos personas fallecidas.

El edil dijo que el objetivo es que las personas puedan sacar objetos fáciles de extraer y que “no pongan en riesgo bajo ningún momento la integridad de las personas”.

Añadió que durante la tarde y noche del sábado se realizaron trabajos de limpieza, pero que van a ir retirando escombro conforme vayan avanzando en las obras de demolición.

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“El área quedó atendida desde el sábado en cuanto a limpieza, se limpiaron las carpetas asfálticas, se retiraron todas las cosas que estaban en la calle y pues ahora poco apoco se van a ir extrayendo materiales que hayan quedado dentro del inmueble”, sostuvo.

López Casarín apuntó que se instaló un módulo de atención de salud por parte de la alcaldía donde se atendieron a los vecinos de la zona por crisis nerviosas. El sábado se dieron más de 100 atenciones médicas, mientras que ayer fueron más de 60.

Alejandro Cortés, uno de los vecinos afectados, comentó que su hermana pudo entrar a su domicilio en el lote 9 y manzana 11 para sacar algunos artículos como ropa, cuadros, documentos y memorias USB con información importante.

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“No nos dejaron sacar pantallas, sólo pudo entrar una persona con casco y por ocho minutos, otra persona se quedó afuera solo para ayudar a cargar las cosas”, relató Alejandro después de acomodar en la cajuela de una camioneta las bolsas con ropa que sacaron de su casa.

Añadió que mañana van a demoler todo su predio porque las recámaras quedaron muy afectadas, pero no les han indicado si antes de las obras les permitirán sacar más objetos de su casa.

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