La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama celebró que los perros rescatados en enero pasado de un predio de la alcaldía Cuajimalpa continúen exclusivamente bajo el resguardo del Gobierno de la Ciudad y no del “Refugio Franciscano”.

A través de un comunicado, la fundación precisó que el Acuerdo Reparatorio firmado en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) establece que: “El Gobierno mantiene la custodia de todos los seres sintientes y dará seguimiento a sus condiciones de resguardo, atención y bienestar”, cláusula suscrita ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Este domingo, el Gobierno de la CDMX informó que, tras nueve meses y más de 40 mesas de trabajo iniciadas en enero entre el Refugio Franciscano y diversas autoridades capitalinas, se alcanzaron una serie de acuerdos que han permitido el traslado de 156 seres sintientes de una estancia temporal, en el Deportivo Hermanos Galeana, al Refugio ubicado en Cuajimalpa.

Este lunes, ​Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, afirmó que lo que el “Refugio Franciscano” pretende hacer ver como un triunfo, en realidad se trata de su reconocimiento de culpabilidad que se integra a las investigaciones que continúa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad.

​“Durante meses el ‘Refugio Franciscano’ negó que los animales bajo su resguardo vivieran en condiciones crueles e inadecuadas, pero hoy, al aceptar este Acuerdo Reparatorio, reconocen que sí maltrataban a los animales, que no les daban de comer adecuadamente, que no les proporcionaban atención médica, que los tenían hacinados, conviviendo con fauna nociva y cremando al por mayor.

​“Así que todo este discurso de odio y calumnias hacia la Fundación queda superado, pues el ‘Refugio Franciscano’ se obliga a reparar y operar con estándares obligatorios de cuidado y bienestar animal, atención médico-veterinaria, personal suficiente, alojamiento e higiene adecuados, medicina preventiva, control del dolor, cuarentena, protocolos profesionales, registro de fallecimientos, capacitación, supervisión y auditorías independientes”, sostuvo.

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​García Juárez indicó que la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama sí continuará coadyuvando para vigilar que el “Refugio Franciscano” no repita sus viejas costumbres, con tal de prolongar una campaña recaudatoria que comenzó desde el 2023 sin ningún tipo de fiscalización ni transparencia.

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mahc