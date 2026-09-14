La reciente aproximación de Vicente Fox al PRI de Alejandro Moreno, el llamado de Alito a construir un frente opositor y la presión para incorporar a Movimiento Ciudadano de Dante Delgado deben leerse como algo más que encuentros personales: están intentando construir una narrativa de “bloque opositor” rumbo a 2027.

El problema es que una alianza PRI-PAN-MC puede ser electoralmente racional en algunos estados, pero políticamente tóxica en otros. Y ahí está la clave del escenario.

Oposición rumbo a 2027

El encuentro entre Vicente Fox Quesada y Alejandro Moreno Cárdenas en la sede nacional del PRI tiene un enorme valor simbólico.

Fox fue precisamente el presidente que llegó al poder en 2000 como símbolo de la alternancia y del desplazamiento del viejo régimen priista. Que hoy aparezca en la sede del PRI respaldando la construcción de una alianza opositora representa, paradójicamente, el reconocimiento de que las diferencias históricas entre PAN y PRI están siendo subordinadas a un objetivo común: frenar a Morena.

El propio Fox ha planteado la necesidad de impedir que Morena conserve la mayoría legislativa en 2027 y ha comenzado a impulsar nuevos liderazgos opositores.

El mensaje que recibe la ciudadanía es:

“La oposición entiende que dividida no puede competir contra Morena.”

Pero existe un segundo mensaje, mucho más delicado:

“PRI, PAN y eventualmente MC están dispuestos a dejar atrás sus diferencias ideológicas con tal de recuperar el poder.”

Esto puede funcionar entre electores cuyo principal incentivo es sacar a Morena, pero puede ser contraproducente entre electores independientes que rechazan a los partidos tradicionales.

Alito está tratando de convertir una alianza electoral en un plebiscito contra Morena

El dirigente priista ha sido particularmente explícito.

A finales de agosto llamó a las fuerzas opositoras a competir juntas en 2027 y sostuvo que una coalición podría ganar 12 de las 17 gubernaturas. Incluso identificó Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala como entidades donde ve posibilidades importantes.

Posteriormente volvió a llamar a construir un frente opositor para 2027 y 2030.

Esto revela una estrategia bastante clara:

Alito pretende que la elección tenga esta estructura:

MORENA + PT + PVEM

vs.

PRI + PAN + MC

En otras palabras, transformar 17 elecciones distintas en una sola elección nacional sobre Morena.

Eso tiene una ventaja estratégica: evita que cada partido opositor compita individualmente y divida el voto.

Pero también tiene una enorme desventaja:

Le permite a Morena hacer exactamente lo mismo que ya está haciendo: presentar a toda la oposición como un solo bloque.

Claudia Sheinbaum ya reaccionó en ese sentido al calificar el acercamiento Fox-Alito como un intento de regresar al pasado de corrupción y privilegios.

El verdadero problema en esta ecuación es Dante Delgado

Dante Delgado tiene una posición diferente a la de PRI y PAN.

MC ha construido buena parte de su identidad reciente precisamente sobre la idea de ser una tercera vía.

Por eso, para Dante, incorporarse formalmente a un bloque PRI-PAN-MC tiene un alto costo, pese al beneficio que podría obtener al aumentar las posibilidades de derrotar a Morena, sumar estructuras y evitar la dispersión del voto. Además, MC puede ganar gubernaturas donde Morena tiene una ventaja relativamente pequeña. Sin embargo, el costo es que la alianza destruye parcialmente la identidad de MC, lo convierte en integrante del “PRIAN” y le entrega a Morena un poderoso argumento discursivo que puede provocar la fuga de votantes jóvenes y ciudadanos independientes. Asimismo, esta alianza obligaría a MC a compartir candidaturas con PRI y PAN. De hecho, en los últimos días han aparecido versiones contrapuestas: mientras Alito insiste en incorporar a MC, desde el entorno emecista se niega que exista un acuerdo de esa naturaleza.

Por eso, es prematuro hablar de una alianza nacional PRI-PAN-MC.

Es más probable, inicialmente, una estrategia de:

“alianzas quirúrgicas” estado por estado.

¿En qué estados tendría sentido una alianza?

Los cinco estados donde la alianza sería más lógica

1. Nuevo León

Este es probablemente el laboratorio más importante para una eventual alianza PRI-PAN-MC.

¿Por qué?

Porque aquí MC tiene un peso propio enorme.

Una candidatura opositora sin MC tendría dificultades para sumar todo el voto anti-Morena.

Pero hay una contradicción:

MC tendría que aceptar ir con PRI y PAN precisamente en un estado donde ha construido una identidad política propia. Además, Luis Donaldo Colosio Riojas aparece como uno de los nombres relevantes del escenario y ya existe confrontación pública entre él y el gobernador Alfonso Durazo en el debate nacional rumbo a 2027.

MC + PAN + PRI

Podría ser competitivo.

Pero:

MC solo

También puede tener suficiente fuerza para disputar la gubernatura.

Por ello, Nuevo León es probablemente el estado que más puede determinar si Dante acepta o rechaza una alianza nacional.

Sonora: otra pieza crítica

Aquí existe una combinación interesante:

PAN + PRI + MC

contra

Morena + PT + PVEM.

El problema para la oposición es que MC está desarrollando una candidatura propia alrededor de Luis Donaldo Colosio como figura nacional.

La confrontación entre Colosio y el gobernador Alfonso Durazo ya escaló públicamente y MC ha mostrado intención de competir con identidad propia.

Por tanto:

Si MC va solo:

Divide el voto opositor.

Si MC entra en alianza:

La oposición puede construir una candidatura competitiva.

Pero nuevamente existe un precio:

Colosio tendría que compartir plataforma con PRI y PAN.

Chihuahua: una alianza sí puede ser racional

Chihuahua es uno de los casos donde la oposición tiene mejores condiciones estructurales.

Aquí una alianza:

PAN + PRI + MC

Puede convertirse en una candidatura claramente competitiva frente a Morena.

El problema no sería tanto electoral como de reparto de candidaturas.

El PAN difícilmente querrá entregar la candidatura a un priista o emecista.

Por tanto, aquí el verdadero problema será:

¿quién encabeza?

Si el candidato es competitivo y tiene una imagen más ciudadana que partidista, la alianza puede funcionar.

Aguascalientes y Querétaro: alianzas defensivas

Estos dos estados tienen una particularidad.

La alianza no necesariamente sería para derrotar a Morena, sino para evitar que el voto opositor se divida.

En Aguascalientes y Querétaro el PAN tiene una posición especialmente fuerte en las mediciones disponibles.

Es mucho más probable:

PAN + PRI

Que:

PRI + PAN + MC.

¿Por qué?

Porque MC no necesariamente necesita entrar si el PAN puede ganar por sí mismo.

Dante podría incluso utilizar estos estados como moneda de negociación:

“Si MC va a entrar a una alianza, quiero compensaciones en estados donde MC sí tiene competitividad.”

El gran laboratorio: Sinaloa

Sinaloa merece un tratamiento especial.

Morena tiene ventaja, pero la oposición puede intentar construir una candidatura transversal.

La fórmula podría ser:

PAN + PRI + MC + sectores ciudadanos

Con un candidato que no sea identificado exclusivamente con ninguno de los tres partidos.

Aquí sí podría tener sentido la tesis de Alito:

“No dividir el voto opositor.”

Pero necesitaría algo adicional:

Un candidato capaz de trascender las marcas partidistas.

¿Y Quintana Roo?

Para el escenario que tú has venido siguiendo, Quintana Roo es especialmente interesante.

Aquí una alianza opositora podría ser:

PRI + PAN + MC

Pero tendría dificultades para competir si no consigue una candidatura con reconocimiento, estructura territorial, capacidad económica e imagen de gobierno;

un discurso de seguridad y capacidad para atraer el voto independiente.

La entidad tiene además una característica que vuelve especialmente importante la candidatura:

Morena parte con ventaja estructural.

Las mediciones agregadas actuales colocan a Morena-PT-PVEM claramente arriba. Por ello, en Quintana Roo una alianza opositora no sería suficiente por sí misma.

Necesitaría un candidato que transforme la elección en un plebiscito sobre la seguridad, el turismo, la infraestructura, la corrupción y la calidad del gobierno.

El mensaje político de Fox es más importante de lo que parece

Hay un elemento particularmente interesante.

Fox no aporta actualmente una estructura electoral comparable con la que tenía en 2000.

Pero aporta memoria política.

Su mensaje es:

“Yo ya derroté al PRI; ahora PRI y PAN tienen que unirse para derrotar a Morena.”

Es una transformación extraordinaria del relato político mexicano.

En 2000:

PAN vs. PRI

En 2018:

Morena vs. PRI/PAN

En 2027:

Morena vs. oposición unificada.

Fox está ayudando a construir precisamente ese último relato.

Pero hay una paradoja

La oposición está intentando enviar este mensaje:

“Somos diferentes, pero tenemos que unirnos.”

Morena está respondiendo:

“No son diferentes; son los mismos de antes.”

Sheinbaum ya utilizó exactamente esa línea después de la reunión Fox-Alito. Ariadna Montiel también ha atacado públicamente el acercamiento Fox-Alito.

Por lo tanto, la estrategia opositora tiene una vulnerabilidad evidente.

Si la alianza se presenta como:

“PRI + PAN + MC contra Morena”

Puede tener un techo electoral.

Pero si se presenta como:

“Una coalición ciudadana para recuperar seguridad, crecimiento económico, instituciones y gobiernos eficaces”

El potencial cambia.

El escenario más probable no es un “PRIAN-MC” nacional.

Es:

MC negociando alianzas quirúrgicas.

Y esto es mucho más inteligente para Dante.

14. ¿Dónde podría producirse una alianza PRI-PAN-MC?

ALIANZA MUY PROBABLE O RACIONAL

Nuevo León

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Colima

Zacatecas

ALIANZA POSIBLE

Michoacán

San Luis Potosí

Tlaxcala

Quintana Roo

ALIANZA PRINCIPALMENTE PANISTA

Aguascalientes

Querétaro

POCO PROBABLE QUE CAMBIE EL RESULTADO

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Guerrero

Nayarit

Esto no significa que Morena vaya a ganar necesariamente las cinco últimas; significa que una alianza opositora, por sí misma, no parece suficiente para revertir la ventaja estructural.

15. El verdadero objetivo de la oposición puede no ser ganar 12 gubernaturas

Cuando Alito dice que una alianza podría permitir ganar hasta 12 gubernaturas, está construyendo una narrativa de movilización interna, pero no necesariamente cierta.

El objetivo realista de una oposición unificada debería ser otro:

Objetivo 1

Conservar Aguascalientes y Querétaro.

Objetivo 2

Competir seriamente en Chihuahua, Nuevo León y Sonora.

Objetivo 3

Intentar recuperar Sinaloa, Zacatecas y Colima.

Objetivo 4

Convertir Michoacán, San Luis Potosí y Quintana Roo en elecciones competitivas.

Objetivo 5

Reducir la mayoría legislativa de Morena.

Este último punto puede ser más importante que ganar muchas gubernaturas.

16. El escenario que realmente debería preocupar a Morena

El peligro para Morena no es que PRI, PAN y MC se unan.

El peligro es que logren combinar:

PRI + PAN + MC + empresarios + organizaciones civiles + liderazgos locales + voto independiente.

Es decir:

Convertir una alianza partidista en una coalición social.

Porque el elector que quiere votar contra Morena pero no quiere votar por el PRI o el PAN podría entonces encontrar una alternativa.

Ese es el verdadero objetivo que debería perseguir la oposición.

Conclusión prospectiva

El encuentro Fox-Alito es simbólicamente importante porque representa el abandono definitivo de la vieja frontera PRI-PAN.

El siguiente movimiento decisivo será Dante Delgado/MC.

Si Dante se mantiene independiente, Morena tiene una enorme ventaja porque el voto opositor puede fragmentarse en tres:

PAN + PRI / MC / candidaturas ciudadanas.

Si Dante acepta alianzas selectivas, el escenario cambia radicalmente.

Y si llegara a aceptar una alianza nacional PRI-PAN-MC, entonces 2027 se convertiría en una elección de dos grandes bloques, aunque con el enorme riesgo de que Morena utilice el propio bloque opositor como argumento para movilizar a su electorado.

Fox está aportando legitimidad histórica al reencuentro PAN-PRI.

Alito está intentando convertir ese reencuentro en una coalición electoral.

Dante tiene la llave para convertirla o no en una verdadera amenaza nacional para Morena.

Y MC tiene más poder de negociación si no se compromete demasiado pronto.

Por eso, el escenario central para 2027 no es un “PRIAN-MC” nacional, sino una red de alianzas diferenciadas por estado, probablemente con mayor intensidad en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Colima y Zacatecas, mientras Aguascalientes y Querétaro serían esencialmente operaciones defensivas del PAN.

El calendario, además, ya está entrando en una fase crítica: el proceso electoral federal 2026-2027 inició formalmente el 10 de septiembre de 2026; las precampañas federales están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027 y la jornada electoral será el 6 de junio de 2027.

Por tanto, las próximas 8 a 12 semanas serán fundamentales: es cuando la oposición tendrá que decidir si intenta construir un bloque nacional o si negocia una arquitectura electoral estado por estado.