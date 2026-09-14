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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que ha concluido la construcción de un helipuerto permanente de granito en el jardín sur de la Casa Blanca, que permitirá al mandatario despegar y aterrizar a bordo del helicóptero presidencial Marine One sin dañar el césped.
La zona de aterrizaje, que lleva inscrito el escudo de Estados Unidos en tonos blancos y negros, fue construida con un granito que, según Trump, es "prácticamente indestructible".
"Es una verdadera obra de arte, e incluso los detractores de Trump están diciendo: '¡Guau, qué bien se ve!'", escribió el mandatario en su red Truth Social junto a una fotografía del helipuerto.
Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses abordan el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, pero la nueva flota de estos helicópteros es más potente y sus salidas de escape se dirigen hacia el suelo, lo que dañaba el césped.
Trump, un antiguo magnate de la construcción, ha impulsado varias obras para dejar su huella en Washington, algunas de ellas polémicas, como la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, que obligó a derribar la histórica Ala Este de la residencia presidencial.
El mandatario también ordenó reparar y pintar de azul el estanque reflectante frente al Monumento a Abraham Lincoln, una obra que terminó costando más de lo previsto y que, pocos días después de su inauguración, volvió a teñirse de verde debido a una plaga de algas.
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