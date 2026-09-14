Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que Ucrania y Rusia habían acordado no atacar las instalaciones energéticas del otro, un día después de que él reprendiera a Kiev por atacar refinerías de petróleo rusas.

“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo! El aumento del precio del diésel en el mundo se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”, dijo Trump en su red social Truth Social.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que la guerra en el Medio Oriente cumple seis meses y medio, lo que eleva los costos del combustible y la inflación en Estados Unidos a solo unas semanas de las decisivas elecciones de medio término en ese país.

Los líderes europeos reunidos en la cumbre de la UE sobre el Ártico en Rovaniemi (Finlandia) reafirmaron más temprano su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa, a pesar del cansancio de una parte de la población europea tras más de cuatro años de guerra, y del avance de partidos de ultraderecha poco críticos con Moscú.

El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló en una rueda de prensa junto a otros líderes europeos que su Gobierno está haciendo "todo lo que está en su mano" para apoyar a Kiev en su lucha contra la agresión rusa, porque esta no solo va dirigida contra Ucrania, sino contra toda Europa.

"Estamos decididos a defendernos", añadió.

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