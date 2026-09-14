Metrópoli | 14-09-26 | 16:24 | Actualizada | 14-09-26 | 16:40 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este lunes 14 de septiembre en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Se esperan lluvias de entre las 15:45 y 22:00 horas.

Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • No arrojar grasas o basura en el drenaje
  • Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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