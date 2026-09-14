La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este lunes 14 de septiembre en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Se esperan lluvias de 15 a 29 mm entre las 15:45 y 22:00 horas.

Recomendaciones

Por ello se recomienda a la población:

Portar paraguas o impermeable

No arrojar grasas o basura en el drenaje

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

También te puede interesar

Muere adulto mayor cerca de estación Reforma del Metrobús Línea 7; investigan causa del fallecimiento

Cae homicida de trabajadora del hogar en Álvaro Obregón; fue atacada durante robo a casa habitación

[Publicidad]

Vinculan a proceso a 2 hombres en Gustavo A. Madero; los relacionan con desmantelamiento de vehículos robados

dmrr