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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este lunes 14 de septiembre en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
Se esperan lluvias de 15 a 29 mm entre las 15:45 y 22:00 horas.
Recomendaciones
Por ello se recomienda a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- No arrojar grasas o basura en el drenaje
- Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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