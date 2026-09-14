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Un hombre identificado como Gerardo Rocha, de 41 años, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) posiblemente relacionado con el robo a una casa habitación en la colonia Olivar de los Padres, alcaldía Álvaro Obregón, donde una trabajadora del hogar, de 79 años, fue localizada inconsciente y con una lesión en la cabeza.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría ingresado al domicilio ubicado en la calle Mimosas y avenida Toluca, donde se encontraba la mujer, identificada como Sofía, quien trabajaba para la propietaria del inmueble, de 66 años.
Al regresar a su domicilio, la dueña encontró a la trabajadora inconsciente y con una mancha hemática en la cabeza. Al revisar el inmueble, también se percató de que habían sido sustraídos dinero en efectivo, divisas y diversas piezas de joyería.
Tras recibir el reporte, policías y monitoristas del C2 Poniente realizaron recorridos para localizar al posible responsable. Posteriormente, en calles de la colonia Lomas de la Era, ubicaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas.
Durante una revisión de seguridad, los agentes le aseguraron tres mochilas con diversas piezas de oro, plata y bisutería, 128 dólares, 21 mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular, objetos que presuntamente correspondían a los reportados como robados.
Además, llevaba 50 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana. El hombre fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para establecer su posible responsabilidad en la muerte de la trabajadora del hogar.
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