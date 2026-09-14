Las Chivas tuvieron una gran actuación y derrotaron con tranquilidad (3-0) a los Pumas en el estadio Akron.

Con doblete de Santiago Sandoval y un gol de Bryan González, el Rebaño se quedó con los tres puntos en casa y aprovechó la derrota del América en el Clásico Joven para asaltar el primer lugar de la tabla.

De esta manera, el conjunto de Gabriel Milito es el nuevo mandamás del futbol mexicano, gracias a los 17 puntos (cinco victorias y dos empates) que ha sumado en el Apertura 2026.

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Después de que finalizara el encuentro en el inmueble rojiblanco, el director técnico argentino habló en conferencia de prensa y reconoció sentirse “conforme con el rendimiento en general del equipo de principio a fin”.

“Estamos contentos por la victoria, por la actuación del equipo que tuvo pasajes muy buenos de futbol, tanto para atacar como para defender. Fue una actuación muy buena, la verdad que jugamos muy bien y hay que seguir por este camino; nos interesa tener un buen rendimiento porque eso te acerca a ganar y si vas ganando te vas colocando en los puestos altos de la tabla, que es donde queremos estar”, declaró.

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Respecto al liderato, el pastor del Rebaño mencionó que le da “el valor que se merece”, pero también ya centra toda su atención en el siguiente partido contra el América.

“[Debemos] sostener este nivel, tener regularidad, sobre todo en esta institución tan grande y exigente. Estamos preparados para afrontar todos los desafíos que vienen por delante… el clásico es el partido más importante de México, pero no lo vamos a tomar de una manera diferente”, expresó.

Para Gabriel Milito, ser los nuevos líderes de la Liga MX o los resultados que han obtenido recientemente no influyen en el desarrollo del juego ante las Águilas.

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“No cambia absolutamente nada, todos los partidos para nosotros tienen muchísima importancia porque lo primero que queremos es representar muy bien a Chivas; para nosotros, la máxima motivación es jugar para Chivas, no importa contra quien. No tiene nada que ver cómo llega un equipo u otro, los antecedentes poco importan en el futbol y mucho menos importan en un clásico”, sentenció.

No obstante, el entrenador del Rebaño aseguró que lo único “indudable” es que el Clásico Nacional lo disputarán “dos equipos muy buenos”.