Tras la tragedia que terminó con la vida de su tecladista, Jonathan “Honas” Meléndez, la banda Camilo Séptimo reapareció en redes sociales para hablar sobre su futuro y el de sus próximos conciertos.

A través de un comunicado que publicaron en su cuenta oficial de Instagram, la agrupación explicó que necesitan tiempo para sanar y afrontar su pérdida, por lo que pospondrán las fechas que tenían programadas para estos días.

"Las pérdidas requieren tiempo, por eso hemos decidido posponer, por ahora, nuestras próximas fechas: el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, el 26 de septiembre en Naucalí y el 10 de octubre en Pachuca. En el caso de Neza, el 3 de octubre, no podremos reprogramarla y queda cancelada; lamentamos no poder vernos ahí", inició el mensaje.

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Asimismo, revelaron que harán una pausa indefinida como agrupación para poder reorganizarse y definir sus próximos pasos a seguir. Eso sí, aclararon que esto no significa el final de la agrupación.

"Camilo Séptimo continúa, por Honas y por todos los que nos han acompañado todos estos años. Agradecemos profundamente el cariño, la comprensión y el respeto que hemos recibido durante estos días difíciles", agregaron.

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La decisión ocurre a casi dos semanas de que Honas fuera brutalmente asesinado. Su cuerpo fue hallado sin vida en un inmueble de Atizapán de Zaragoza, y junto a él, también se encontraron los restos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una joven que trabajaba con ellos.

El caso continúa abierto y hasta el momento ya hay dos personas vinculadas a proceso.

Por último, los músicos agradecieron a sus fans y el público e general por el apoyo y respeto que han recibido en estos momentos tan complicados.

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"Gracias por acompañarnos y por respetar este proceso", finalizaron.

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