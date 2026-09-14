Dos hombres fueron vinculados a proceso luego de un cateo realizado en un inmueble de la colonia Héroes de Cerro Prieto, alcaldía Gustavo A. Madero, relacionado con el presunto desmantelamiento de vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con la Fiscalía CDMX, Emilio “N” y Alejandro “N” fueron detenidos durante la diligencia realizada el pasado 4 de septiembre, tras información proporcionada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante el cateo fueron asegurados un juego y una placa de circulación con reporte de robo, 18 cartuchos de diversos calibres, 100 bolsas y 14 envoltorios con narcóticos, además de tres teléfonos celulares, documentación y una báscula gramera.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, donde se solicitaron diversos dictámenes periciales para identificar los indicios asegurados.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía formuló imputación y el pasado 9 de septiembre un juez determinó vincularlos a proceso por los delitos de encubrimiento por receptación, posesión simple de narcóticos y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos y esclarecer las actividades realizadas en el inmueble.

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