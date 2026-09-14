Metrópoli | 14-09-26 | 13:20 |

Dos hombres fueron vinculados a proceso luego de un cateo realizado en un inmueble de la colonia Héroes de Cerro Prieto, alcaldía Gustavo A. Madero, relacionado con el presunto .

De acuerdo con la , Emilio “N” y Alejandro “N” fueron detenidos durante la diligencia realizada el pasado 4 de septiembre, tras información proporcionada por elementos de la .

Durante el cateo fueron asegurados un juego y una placa de circulación con reporte de robo, 18 cartuchos de diversos calibres, 100 bolsas y 14 envoltorios con narcóticos, además de tres teléfonos celulares, documentación y una báscula gramera.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Robo de Vehículos y Transporte, donde se solicitaron diversos dictámenes periciales para identificar los indicios asegurados.

Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía formuló imputación y el pasado 9 de septiembre un juez determinó vincularlos a proceso por los delitos de encubrimiento por receptación, posesión simple de narcóticos y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía informó que continuará con las indagatorias para determinar si existen otras personas relacionadas con los hechos y esclarecer las actividades realizadas en el inmueble.

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mahc/rmlgv

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