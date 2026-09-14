Este lunes termina la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los encargados de cerrar el telón de una fecha más del futbol mexicano son el León y el Atlético de San Luis en el estadio Nou Camp.

Con la intención de llegar a los primeros ocho puestos de la clasificación, el equipo Esmeralda arriba con la mira puesta en los tres puntos para poder escalar unos cuantos peldaños y estar en la zona de Liguilla.

Los Panzas Verdes quieren sacudirse el duro golpe de la semana pasada cuando cayeron 3-1 frente a los Pumas en CU. Este encuentro se dio después de su actividad en la Leagues Cup, don se quedaron con el tercer lugar del certamen.

Por su parte, los potosinos también sufrieron una goleada, pero contra las Chivas. El San Luis cayó en casa frente al Rebaño 3-0.

LEÓN VS SAN LUIS MINUTO A MINUTO