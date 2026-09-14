Un manifestante fue expulsado este lunes de un evento encabezado por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, en Olathe Kansas, días después de que un hombre protestara en la convención republicana de Dallas con la bandera de México.

Vance estaba dando un discurso en apoyo del senador Roger Marshall, de cara a las elecciones de medio término, en noviembre.

Sin embargo, fue interrumpido por los gritos de un manifestante, aunque no estaba claro exactamente por qué protestaba.

El propio Vance confirmó lo ocurrido en su cuenta de X, donde reposteó el video que mostraba al manifestante gritando, antes de ser escoltado fuera del recinto.

En el evento, el vicepresidente dijo, refiriéndose al incidente: “La última vez que di un discurso y teníamos a un tipo interrumpiendo, tuvo la cortesía de llevar la bandera mexicana para que supiéramos qué defendía”, dijo.

Aludió así al manifestante que el jueves interrumpió su discurso en la convención de Dallas, y al que le respondió que “si tanto te gusta México, mueve tu trasero hacia allá. ¡Yo te compro el boleto de avión!”.

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En el acto de este lunes, Vance volvió a referirse al manifestante que lo interrumpió. “Este tipo, este tipo… Les digo, señoras y señores, lo que ha pasado. Decidió entrar y mentir sobre mi querido amigo Doc Marshall, porque la realidad es que Doc Marshall ha defendido a los estadounidenses de a pie todos y cada uno de los días que ha estado en el Senado de los Estados Unidos”. Marshall se enfrentará en noviembre al demócrata Adam Hamilton.

“Adiós”, escribió Vance en sus redes sociales, aludiendo a cómo el manifestante fue sacado del evento.

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