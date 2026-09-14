Por mayoría calificada, 397 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda: "475 años de la Universidad de México (1551-2026)".

“El homenaje propuesto en la iniciativa representa un reconocimiento a una institución que ha contribuido de manera sustantiva a la formación científica, humanística y técnica de México y a la construcción de su vida cultural, social e institucional”, refiere el proyecto propuesto por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

El 12 de mayo de 2003, la Cámara de Diputados inscribió con letras de oro la leyenda "Universidad Nacional Autónoma de México", sin embargo, la iniciativa refiere que no se trata de una duplicidad.

“La inscripción de la leyenda: ´475 años de la Universidad de México´ no constituye una duplicidad del reconocimiento otorgado en 2003. Se trata de una conmemoración histórica de carácter excepcional, que permite dejar testimonio permanente de casi cinco siglos de aportaciones de la tradición universitaria a la educación, la ciencia, las humanidades, las artes, la cultura, la formación de generaciones y la construcción de la vida nacional”, explica el documento.

Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra entre las mejores universidades y referente en México y América Latina. Ocupa el puesto 145 en QS World University Rankings 2027.

El 21 de septiembre de 1551, fue expedida la Cédula Real que autorizó la creación de la Real Universidad de México, antecedente histórico de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. Pero cabe precisar que la institución comenzó sus actividades académicas en 1553.

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