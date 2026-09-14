El cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, confió en el esclarecimiento del reciente asesinato de la estudiante de intercambio, Claudia Tacoronte Aguilera, en Cuautla, Morelos.

El cónsul sostuvo un encuentro con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, quien le compartió "avances significativos" de la investigación en curso.

"Seguiremos trabajando de forma estrecha y coordinada con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del Gobierno de México hasta hacer justicia para Claudia", dijo la mandataria estatal por Morena.

Rodríguez Cantero aseguró que reciben una colaboración "admirable " del gobierno morelense: "Esperemos que en los próximos momentos, las cosas van a ir resolviéndose, van a ir caminándose".

Por su lado, la Secretaría de Mujeres que aún se encuentra sin titular, lamentó "profundamente" el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años.

La dependencia expresó sus condolencias y solidaridad a la familia, amistades y comunidad universitaria.

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Ante los hechos, pidió que las autoridades actúen con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos de la víctima y su familia para garantizar el acceso a una justicia integral.

Reiteró la Secretaría que "la vida y la seguridad de las mujeres son una prioridad y que la erradicación de todas las violencias requiere la actuación coordinada de todas las instituciones del Estado".

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