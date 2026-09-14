Cuernavaca, Morelos.- En el corazón del Instituto de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), docentes, directivos y alumnos exigieron justicia y llamaron a las autoridades correspondientes a esclarecer el caso de su compañera Claudia Tacoronte Aguilera, proveniente de la Universidad de Granada, en un intercambio con la universidad morelense.

Claudia fue asesinada la noche del sábado pasado afuera de la Casa de Cultura de Cuautla, situado al oriente del estado, por un sujeto que, presuntamente, intentó asaltarla. Testigos del crimen identificaron a un hombre con sudadera color blanca y una mochila negra, como el autor material de crimen perpetrado con arma blanca.

Las primeras investigaciones refieren que la joven estudiante corrió hacia el interior de la Casa de Cultura, a donde llegó para buscar refugio, pero debido a la gravedad de sus heridas, murió ahí mismo.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compañeros y directivos se pronuncian por el feminicidio de la alumna Claudia Tacoronte, proveniente de España. Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL

Feminicidios en la UAEM

Este mediodía, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el director del Instituto de Ciencias de la Educación, Rodrigo Velázquez Ángel, lamentó los hechos y circunstancias "por las que atraviesa una compañera más de la universidad", dijo el director en alusión a los cinco crímenes violentos cometidos en contra de estudiantes universitarias en el último año.

En paralelo, la gobernadora Margarita González Saravia sostiene una reunión con personal del consulado de España y el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, en Palacio de Gobierno. Ha trascendido que el cuerpo de Claudia sigue en el servicio medico forense donde fue llevado para realizar el protocolo sobre investigaciones de feminicidios en la UAEM.

🔴 "Claudia no se olvida"



Estudiantes de la UAEM despiden a Claudia Tacoronte, alumna española asesinada durante un asalto en Cuautla, Morelos#VIDEO: Justino Miranda | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/obsACoAie0 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 14, 2026

Velázquez Ángel precisó que Claudia llegó a la universidad estatal el 17 de agosto pasado por intercambio con la Universidad de Granda España. "La compañera Claudia, que por sus particularidades quería ampliar su visión, y su formación en América Latina", comentó.

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El director pidió solidarizarse con la familia y exigir el esclarecimiento del caso, así como justicia en todos los niveles que corresponda. Dijo que la docencia y la propia Universidad ha acompañado a la familia de la víctima desde la noche del crimen y a los estudiantes los invitó a seguir fuertes, para enfrentar este momento de dolor. "Unidos, fuertes y dando la cara, estamos fuertes y acompañándolo", A la familia de Claudia enviamos un mensaje de resiliencia y resistencia", afirmó.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, compañeros y directivos se pronuncian por el feminicidio de la alumna Claudia Tacoronte, proveniente de España. Foto: Justino Miranda/EL UNIVERSAL

No descartan ninguna línea de investigación

Antes de ingresar a la reunión con el cónsul de España en México, Marco Rodríguez Cantero, y la gobernadora Margarita el fiscal Blumer Escobar, afirmó que no descartan ninguna línea de investigación.

"Ustedes seguramente han escuchado desde el día de ayer, incluso de manera internacional lo han manejado, un posible robo, no descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentase porque también había indicios, información de otra situación, por lo tanto, una vez que tengamos ya la información respectiva les daremos información", apuntó.

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El fiscal también afirmó que el cónsul de España en México manifestó el pesar que tiene el gobierno español y desde luego la comunidad universitaria de Granada por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera.

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