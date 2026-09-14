Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) de San Lorenzo Tezonco bloquearon la avenida Tláhuac, en la alcaldía Iztapalapa, para exigir a las autoridades la rehabilitación del plantel y la reubicación temporal de los menores en un espacio que cuente con condiciones adecuadas.

De acuerdo con los manifestantes, desde hace más de mes y medio reportaron a la alcaldía que el inmueble presentaba problemas por falta de agua y malas condiciones en sus instalaciones, por lo que solicitaron la intervención de la alcaldía.

Las familias señalaron que, tras realizar estudios al edificio, les informaron que el plantel presentaba problemas estructurales, por lo que los niños fueron desalojados.

(14/09/26) Foto: Santiago Cadena / El Universal

“Después se dieron cuenta de que no era tan fácil como solamente arreglarlas, que necesitaban que personas con un rango mayor autorizaran si el lugar era apto para tener a los niños”, relató Jesica López, madre de un menor de maternal que acude al Cendi.

Reportó que los menores fueron enviados a otros espacios de cuidado; en algunos no fueron aceptados y en otros las instalaciones no son suficientes para atender a los alrededores de 80 niños inscritos.

“Fuimos a otro centro comunitario que estaba mejor, pero somos alrededor de 80 niños, más maestras y auxiliares, y el lugar nada más tiene dos baños y no hay agua”, dijo.

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Jacqueline Cabrera, otra madre de familia, detalló que en el Cendi reciben a niñas y niños de entre 45 días de nacidos y seis años de edad, por lo que la falta de baños y agua se convierte en un problema de higiene.

(14/09/26) Foto: Santiago Cadena El Universal

“En esas edades están controlando sus esfínteres y, aunque nosotros lleváramos pañales para que hagan sus necesidades, no hay higiene porque tampoco hay agua”, comentó.

Afirmaron que varias han tenido que pedir permisos en sus trabajos o faltar sin goce de sueldo debido a que no cuentan con alguien que cuide a sus hijos en casa.

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“Se suponía que regresábamos el siguiente lunes, pero la obra no fue entregada; necesitamos que nos aseguren que van a empezar a renovar el plantel original y que mientras tanto nos instalen en otro lugar que tenga condiciones óptimas”, señaló Jacqueline Cabrera.

Jesica López afirmó que los trabajos de rehabilitación permanecen detenidos desde hace dos semanas.

“Hoy venimos para que nos den respuesta porque en el Cendi no ha habido un responsable; desde hace dos semanas no se han hecho trabajos, como que lo dejaron ahí y, como ya resolvieron mandarnos a otro lado, ya no le dan atención”, comentó.

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Vecinos de la colonia también respaldaron la protesta y aseguraron que el inmueble presenta problemas desde hace varios años.

“Es un apoyo de todos porque también afecta a trabajadores y vecinos de la zona”, comentó Norma Sánchez, quien dijo que hace dos años su hija asistía al Cendi y recordó que en ese entonces los padres de familia tuvieron que cubrir gastos como la compra de gas para el plantel.

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