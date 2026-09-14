Ecatepec, Méx.-Del 1 de enero del 2025 a la fecha las autoridades locales han retirado 245 mil toneladas de basura de calles, coladeras, barrancas y canales, lo que equivale a 350 canchas de fútbol llenas de desperdicios, con lo que han evitado inundaciones graves, como ocurría en años anteriores, informó la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss.

“Encontramos a Ecatepec como un gran basurero, encontramos barrancas totalmente azolvadas, encontramos un cochinero. Esa fue la realidad y ha sido titánico el trabajo que se ha hecho de parte de todo el gobierno”, dio a conocer en conferencia de prensa.

La edil recordó que el gobierno municipal desmanteló más de 100 tiraderos clandestinos, aunque todavía persisten cerca de 200 más, por lo que pidió apoyo de los gobiernos federal y estatal para su retiro.

“Es cierto que no podemos hacer nada contra las lluvias, pero sí podemos trabajar en dos factores que generan inundación. Primero, la infraestructura. Para que el agua pueda irse necesitamos infraestructura hidráulica funcional. Y toda la de este municipio nos la dejaron en condiciones deplorables: encontramos drenajes colapsados, cárcamos abandonados, canales azolvados. Hoy estamos revirtiendo la situación”, dijo.

“Segundo, el tema de la basura. Más de la mitad de las inundaciones no pasarían si no fuera por la basura. Por eso, desde el primer día de gobierno nos hemos puesto a trabajar a marchas forzadas para atender los dos factores que causan inundaciones”.

La alcaldesa de Ecatepec relató que durante lluvias intensas se activa el operativo Tormenta, integrado por más de mil 300 servidores públicos de diversas áreas, como el organismo de agua Sapase, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas y Servicios Públicos, con apoyo de 250 maquinarias.

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Cisneros Coss pidió a los vecinos de Ecatepec ser corresponsables y no tirar basura en la vía pública, además de que agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez para disminuir los riesgos por lluvias en el municipio.

Reiteró que las jornadas de limpieza dan resultados al reducir el impacto de las lluvias en los drenajes y hasta el momento suman más de 245 mil toneladas de basura recolectadas, lo que equivale a 153 botes por habitante o 350 canchas de fútbol llenas de residuos, además de que registran 18 puntos de riesgo por encharcamiento, que impactan a 92 mil personas y 23 mil viviendas.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, detalló que 13 de dichos puntos son de alto riesgo:

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La Laguna de Chiconautla

Ciudad Azteca Primera Sección

Santa María Tulpetlac

Emiliano Zapata Primera Sección

Prizo 1

Santa María Chiconautla

Alborada de Aragón

Jardines de Morelos Sección Bosques

Ciudad Oriente

Las Américas

Josefa Ortiz de Domínguez

Guadalupe Victoria Fovissste

Dos de medio riesgo

Cuauhtémoc Xalostoc

Industrial Cerro Gordo

Tres de bajo riesgo

Nuevo Laredo

Santa Cruz Venta de Carpio

Rinconada de Aragón.

El funcionario local comentó que 17 avenidas de Ecatepec enfrentan riesgos de encharcamiento, lo que afecta la movilidad y el transporte público, e impacta la seguridad de miles de personas.

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Cruz Ramos precisó que entre los trabajos efectuados para disminuir el impacto de las lluvias destacan mil 500 kilómetros de desazolve con vactor, retiro de 4 mil 715 toneladas de azolve de coladeras, 4 mil 245 podas y derribos de árboles, saneamiento de 365 bocas de tormenta, 56 mega jornadas de limpieza y recuperación de 18 cárcamos.

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