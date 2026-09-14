Hermosillo, Sonora. - El oeste de Sonora fue sorprendido el domingo por el paso de un meteorito de aproximadamente un metro de longitud, cuyo ingreso a la atmósfera generó un intenso brillo y un fuerte estruendo perceptible en distintos puntos de la entidad.

Los reportes se concentraron en Caborca, Puerto Libertad, Bahía de Kino y El Desemboque, donde habitantes describieron una luz intensa seguida de una onda de choque que hizo vibrar viviendas y estructuras.

Pablo Armando Loera González, astrónomo de la Universidad de Sonora y encargado de los observatorios del área de Astronomía, explicó que el objeto ingresó alrededor del mediodía y que, debido a sus dimensiones, tuvo una interacción más prolongada con la atmósfera que los cuerpos de menor tamaño.

“Entró a la atmósfera, sobre territorio nacional, más hacia el sureste; al pasar sobre Sonora es cuando ya se venía quemando y generando un considerable brillo”, explicó.

El especialista indicó que la velocidad del cuerpo produjo un boom sónico, mientras que el calentamiento provocado por su desplazamiento a través de la atmósfera generó la luminosidad observada.

Loera González señaló que el meteorito probablemente se fragmentó durante su trayectoria. Por ello, existe la posibilidad de que pequeñas piezas hayan alcanzado distintas zonas del norte de México, Arizona, Baja California o el Mar de Cortés.

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Hasta ahora, no se ha identificado un punto de impacto ni se han reportado daños asociados con la caída de posibles fragmentos.

Registran ocho bólidos

De acuerdo con el astrónomo, durante ese periodo fueron registrados ocho bólidos: uno sobre el norte de México y otros siete en Estados Unidos y Canadá.

Los bólidos son meteoros particularmente brillantes que se producen cuando cuerpos procedentes del espacio ingresan a gran velocidad a la atmósfera y se calientan o fragmentan.

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Aunque estos eventos ocurren con frecuencia, durante el día suelen pasar inadvertidos por la luminosidad del cielo. En esta ocasión, las condiciones permitieron que el fenómeno fuera apreciado desde territorio sonorense.

Antecedente en la zona

El avistamiento recuerda lo ocurrido el 9 de julio de 2022, cuando habitantes de Bahía de Kino y Puerto Libertad reportaron el paso de un objeto luminoso y un estruendo que provocó vibraciones en la zona.

El acontecimiento también fue observado desde Hermosillo y generó una amplia difusión de testimonios en redes sociales.

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A diferencia de aquel episodio, el evento registrado este domingo cuenta con la explicación preliminar de especialistas de la Universidad de Sonora, quienes analizan sus características como parte de los registros de cuerpos que ingresan a la atmósfera terrestre.

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