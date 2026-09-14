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Tras la explosión registrada la noche del pasado viernes en la alcaldía Álvaro Obregón, la administración capitalina destinará 200 mil pesos para entregar 10 apoyos económicos de emergencia a familiares de las personas que resultaron afectadas, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
“Se estarán entregando, a través de la CEAVI, 10 apoyos solidarios a las personas afectadas por la explosión; un monto total de 200 mil pesos, que va dirigido tanto a los familiares de las personas fallecidas, con un monto distinto a los familiares de las personas que están gravemente heridas”, indicó.
Se entregarán 40 mil pesos a familiares de las personas fallecidas y apoyos de 15 mil pesos por cada persona lesionada.
Además, se entregarán apoyos para renta hasta que los afectados tengan a dónde regresar.
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, las autoridades capitalinas confirmaron que el suceso dejó dos personas fallecidas; además 25 requirieron atención médica, de las cuales, 17 fueron hospitalizadas. De ese total, para este lunes, sisté continúan en el hospital.
“Los servicios de acompañamiento emocional y psicológico, se otorgaron también desde el Gobierno de la ciudad, y también la Fiscalía estuvo otorgando estos servicios. Se les están ofreciendo tres alimentos al día, desayuno, comida y cena, a las personas; 800 raciones alimenticias diarias, para quienes se quedaron sin nada. Lamentablemente, con esta explosión no pueden entrar a sus viviendas; estamos hablando de 15 familias”, precisó la mandataria.
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