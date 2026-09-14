La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Jesús “N”, señalado por su probable participación en el delito contra la intimidad sexual agravada, en agravio de una adolescente de 15 años al momento de los hechos.

De acuerdo con la investigación, el 11 de diciembre de 2023, la madre de la menor revisó el teléfono celular de su pareja y encontró 10 archivos, entre fotografías y videos, en los que aparecía su hija mientras se cambiaba de ropa o después de bañarse.

El material presuntamente fue captado desde una ventana del inmueble y posteriormente almacenado en el teléfono celular del imputado.

Tras la denuncia, el Ministerio Público realizó entrevistas y trabajos de campo, además de obtener autorización judicial para extraer información del dispositivo. Con los datos de prueba reunidos, se solicitó una orden de aprehensión.

Agentes de la Policía de Investigación localizaron a Jesús “N” y ejecutaron la orden el pasado 7 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero. Posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Durante la audiencia del 11 de septiembre, un juez determinó vincularlo a proceso, le impuso prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar los derechos de la víctima. El imputado mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

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